蔣祖曼入行20年轉戰無綫從後趕上 冀3年內衝擊視后寶座

【晴報專訊】最近在劇集《輕‧功》首次做女主角的蔣祖曼（Joman），與黎耀祥的父女情獲觀眾受落，不少人大讚有新鮮感。其實Joman入行逾20年，演戲經驗豐富，去年簽約無綫的她目標明確，希望三年內挑戰視后寶座，「雖然今年有提名但時候未到，我都希望演一個大家非常鍾意嘅角色，最好40歲前完成目標！」

現年37歲的蔣祖曼，去年一月正式成為無綫親生女，除了主演《輕‧功》外，Joman又與馬國明、林夏薇拍攝《法言人》，近日則為陳豪及陳茵媺主演的《羅密歐與祝英台》開工，劇接劇忙得不可開交。Joman在《輕》劇飾演女主角「嵐嵐」，性格硬朗的她經常鬧爆父親黎耀祥。過往穿梭電影圈、HKTV及ViuTV的她感恩在無綫作新嘗試，「入行咁多年，今次角色比較多唔同情感嘅戲，同以前完全唔同，我都未試過拍一啲家庭小品劇。」

Joman感恩拍攝《輕‧功》時祥仔不停教路，令她更投入角色。

為養家決心做親生女

過往游走不同平台演出，Joman轉戰無綫卻感覺成為新人，「始終都係第一次（拍長劇），以前多數都係拍啲十集左右嘅短劇，今次拍《輕》劇，監製黃偉聲都叫我要有信心，自己雖然16歲入行，但覺得自己似新人一樣。」回想拍攝該劇時確診新冠肺炎，Joman慶幸可趁機再消化角色，「開工初期演得比較善良，之後覺得唔夠霸氣、唔夠惡，慢慢改變先處理得好啲。」

回想過去一年在無綫的「新生活」，Joman非常珍惜這個緣份，「如果我早兩年簽TVB，感覺又唔同，依家小朋友逐漸長大，生活上好多嘢要承擔，要對屋企人負責任！」她感恩在TVB工作如同身處木人巷，每日工作也處於學習模式，「我以前多數演紀律部隊，嚟到無綫乜類型角色都接觸到，可以令我進步，同時要密集式拍嘢，有好多意想不到嘅機會！」她強調金錢並非重點，「我一向都使錢唔多，夠家人生活已經足夠。」加盟無綫可算是事業轉捩點？她笑言︰「我15歲拍港台《Y2K+01》，26歲拍HKTV嘅《警界線》，咁多年嚟舞台劇、獨立電影乜都試過，去到依家就係另一個十年，要試其他嘢！」

早年Joman在《警界線》中英姿颯颯，更有不少動作場面。（網上截圖）

當演員已逾20年，Joman的知名度未算高，雖然她憑《輕》劇初嘗提名台慶頒獎禮最佳女主角滋味，但一如所料未能殺入最後十強。Joman稱︰「我簽無綫就係希望入屋，做一個不斷進步嘅演員，當然得獎都係大目標。（成為視后？）希望喺三年內得獎，40歲完成目標！（追回落後的時間？）其實都遲咗，應該可以再早啲發力，不過自己一向我行我素，細個拍拖都唔識扮單身。」

為無綫拍劇工作時間極長，不過Joman一向「瞓得少」，自覺更適合在無綫生存，「我可以長期瞓得少，拍攝空檔有時間都有精神打機，拍檔朱敏瀚都驚訝我咁捱得！」問到16歲的繼子及七歲細女可有演藝天份？Joman指二人暫時對入行興趣不大，她亦拒當星媽，「我曾經同小演員合作，最辛苦都係佢哋父母，又要接送又要安排時間配合拍嘢同返學。之前有劇集想搵我個女演出都唔制，我唔想做星媽，唔想返工、放工都對住仔女，寧願收工返屋企陪佢哋！」

Joman無意讓七歲女兒入行，寧願她專心學業或發展其他興趣。（IG圖片）