首執導《新警察故事2》 謝霆鋒拒與王菲合作拍戲

【晴報專訊】謝霆鋒和王菲由2014年復合至今，感情生活十分低調，鮮有合體公開亮相的兩人，日前突然在北京機場重演23年前世紀拖手一幕，引來網民熱話。對於跟阿菲再次十指緊扣，霆鋒昨日僅以甜笑代答，即將首執導演筒開拍《新警察故事2》的他，拒絕跟女友合作拍電影。

霆鋒表示幾部新片主要在港拍攝。

謝霆鋒昨日與張學友、林嘉欣、陳家樂及劉雅瑟等出席「2023英皇電影巡禮」，霆鋒除了為即將上映的新片《海關戰線》造勢外，更宣布未來電影大計，包括夥拍由劉德華監製及主演的《怒火蔓延》、林超賢執導的《無限任務》外，他更首次執導兼主演《新警察故事2》，成龍亦會擔任監製及演出，以延續已故導演陳木勝的精神。成龍在台上夾雜普通話和廣東話表示︰「當年《警察故事》花了我很多心血，亦受到世界影迷喜歡，最緊要嘅係，這次謝霆鋒做導演，吸引到我了。」霆鋒笑說︰「呢啲全部都係大哥嘅安排，大哥話咩就咩。」

延續陳木勝精神

霆鋒坦言，執導《新警察故事2》是一大挑戰，「呢個真係大家嘅20年情懷，加上陳木勝導演唔喺度，大家唔想唔繼續，難得係每個演員包括楊采妮、蔡卓妍、安志杰、吳彥祖同尹子維仲喺度，今次係原班人馬。（首做導演意義重大？）我唔敢講意義，但責任一定大好多。（想成為動作導演？）我無咁諗過，邊度幫到手就去邊度。」

提到跟王菲世紀再拖手閃爆機場，霆鋒只甜笑︰「我哋今日（昨日）講電影。」對於網民對二人合體反應熱烈，霆鋒亦堅持不作答，問他會否㩦眷出席陳家樂和連詩雅的婚禮？他只說︰「到時再講啦！（同阿菲合作拍戲？）唔會。（咁決絕？）我搞掂呢幾部電影先啦。（日後有機會？）無。」

霆鋒和王菲日前重演世紀拖手，成網民熱話。（資料圖片）

（左起）MIRROR成員盧瀚霆、導演袁劍偉、呂爵安及姜濤拍攝新片《盜月者》。