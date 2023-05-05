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05/05/2023

孖羅天宇北上創業 張景淳推廣雞蛋仔文化

#愛‧回家 #張景淳 #羅天宇 #李興華 #龔燁 #北上創業
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　　【晴報專訊】《愛‧回家之開心速遞》的「龔燁」張景淳（Stanley）近日榮升老闆，跟好兄弟羅天宇及李興華於內地創立港式小食品牌。Stanley接受本報訪問，透露投資六位數字進軍飲食界，希望將雞蛋仔文化推廣給內地朋友。

 

（左起）羅天宇、Stanley及李興華拍住上，推廣港式小食。（受訪者提供）

 

　　張景淳近日不時在IG宣傳其飲食生意，他與好友羅天宇及李興華做「生招牌」，宣傳三人創立的品牌「港飲港食-香港小吃」。Stanley在《愛‧回家》飾演龔燁大受歡迎，吸引不少「龔水黨」粉絲赴內地撑偶像。近日品牌獲邀參與深圳南山區藝術節嘉年華，Stanley開心說：「今次好成功，好多粉絲上嚟支持，亦有內地粉絲同街客，成績好理想。我哋知道藝術節會有好多人流，已經準備定好多貨，點知第一日好快就賣晒！第二日準備雙倍材料又賣晒，第三日再雙倍都賣清晒，估唔到咁好反應。」

 

Stanley化身「張店長」做生招牌，吸引不少粉絲捧場。（IG圖片）

 

　　Stanley透露今次投資六位數字做生意，三人合力經營，以港式小食為頭炮︰「我哋有一間實體店，依家內地年輕人好流行營地文化，所以我哋目標係同商場合作，將廣場改造成好似郊外嘅感覺，我哋覺得營地方式非常適合發展香港小食。」

 

為《愛‧回家》穿梭兩地

 

　　難得三位好兄弟拍住上，Stanley稱︰「初初入行已經認識，當時話如果將來有一日搞副業，一定要搞飲食。我同天宇、興華都好鍾意雞蛋仔之類嘅親民食物，希望推銷畀內地市民。」提到要兼顧生意及拍《愛‧回家》，他說︰「我同天宇要兼顧兩邊，但大家都好上心，天宇負責形象同設計，喺屋企用電腦處理；我就要畀多少少腳骨力，因為我負責管理食物、食店同流程。」

轉載自: 晴報

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