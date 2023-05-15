張景淳北上搞港式美食生意 呂慧儀自薦賣魚蛋

【晴報專訊】近日張景淳（Stanley）聯同兄弟羅天宇和李興華於深圳賣港式地道小食，昨日Stanley與呂慧儀（長腳蟹）出席《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動，他對北上搞生意充滿信心。而長腳蟹亦不忘為緋聞男友宣傳，又表示有興趣北上做生招牌，「龔水」果然一條心。

呂慧儀十分支持張景淳北上搞飲食生意。

張景淳（中）北上創業，負責食物監管。（資料圖片）

劉丹、張景淳、湯盈盈和呂慧儀等，昨日到油塘大本型宣傳《愛‧回家》。最近Stanley北上搞港式小食生意，長腳蟹主動叫對方請食魚蛋，她指向來喜愛港式小食，不過回想十多年前當選港姐後，曾被港姐保姆勸告不要在街篤魚蛋，以免影響形象，只能買回家品嘗。被問到會否北上幫手賣魚蛋？長腳蟹坦言︰「我曾經諗過賣雞蛋仔同魚蛋，可以帶我上去見識下，之前我哋一班演員都去珠海拍節目，或者睇下深圳旅遊當局會唔會聯絡我哋。」

長腳蟹雞蛋仔吸客

其後，問到Stanley會否以長腳蟹雞蛋仔吸客，他笑言︰「有得諗，但成本貴，可能要賣百幾蚊人民幣，或者賣長腳蟹形狀嘅雞蛋仔。」身旁的長腳蟹笑住投訴︰「搞錯，百幾蚊就買到長腳蟹。」Stanley透露現時一周有四天往返港深兩地，有信心能兼顧幕前工作及生意，他又表示七月會在深圳某商場開實體店。另一方面，湯盈盈透露本計劃與家人到樂園慶祝母親節，但因大女發高燒而作罷。老公錢嘉樂有何表示？盈盈戲言︰「佢今朝(昨日)喺廁所捉咗隻曱甴囉，大女畫咗張卡，又係畫曱甴，細女就窩心啲，喺牆上畫花同寫詩。」

盈盈原定去水上樂園玩及staycation慶祝母親節，因大女發燒而泡湯。