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05/05/2023

被安排公開招親 薛影儀唱反調唔想拍拖

#亞視一姐 #薛影儀 #一加一等於阿儀 #全港首個二人麻雀對對碰速配活動
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　　【晴報專訊】「亞視一姐」薛影儀（阿儀）獲公司力捧，不但為她推出處女單曲《一加一等於阿儀》，更為她度身訂造《全港首個二人麻雀對對碰速配活動》為她公開招親。昨日阿儀出席招親記者會，獲大會安排名車接送及外籍型男跪地送花，排場十足。

 

阿儀坐名貴跑車到場，並由外籍型男送花迎接，身份尊貴。

 

　　薛影儀昨日獲安排乘坐林寶堅尼到場，外籍型男為她開車門及跪地送上鮮花。公司安排公開招親，問到阿儀是否想盡快脫單？阿儀卻謂︰「吓！唔係呀！拍拖都要使錢㗎嘛，我想自由啲。（唔想搵一個白馬王子咩？）唔搵喇，專心工作。」剛踏入39歲生日的阿儀，透露生日當日跟朋友玩選美遊戲，她戴上后冠扮亞姐冠軍，而生日願望是開開心心，努力搵錢。

 

阿儀生日獲好友為她戴上后冠，一嘗「亞姐冠軍」滋味。（IG圖片）

 

名車接載到場

 

　　提到新歌MV已近150萬次瀏覽，更帶挈阿儀四出登台搵真銀，令她開心不已。而在記者會上為阿儀傳授淑女秘笈的李蘊，同期亦有推出新歌《百合匙人生》，但網上點擊僅2萬多，李蘊表示感到慚愧︰「希望大家畀多啲點擊我，佢（阿儀）好犀利，我都要向佢學習。」

 

阿儀在台上公開擇偶條件，包括是金融才俊、溫柔體貼、專一、長髮及送太陽花。

 

　　另外，李蘊早前飛到峇里島，為閨密何超蓮和竇驍的世紀婚禮擔任姊妹，台灣前黑澀會美眉丫頭（詹子晴）亦是賓客之一，她疑似大爆竇驍有「大雞雞」，令新郎下體尺寸成為佳話。育有一子一女的李蘊可會傳授造人心得？她笑言︰「邊有得傳授㗎，努力啲就係。（竇驍夠努力？）佢當然好努力先娶到個靚老婆。」對於丫頭暗示竇驍下體尺寸？李蘊聞言反應甚大︰「咩呀？你問我，我點知呀？（應該好強壯？）佢個人好高大。」

轉載自: 晴報

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