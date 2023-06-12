因《中年好聲音》重燃唱歌鬥志 彭家麗硬頸拒走捷徑賺大錢

【晴報專訊】彭家麗（Angela）在《中年好聲音》擔任導師，在準決賽更苦練舞步跟龍婷合唱，原來Angela跟一眾參賽者相處，被他們的熱誠感染。Angela 04年遇上扑頭意外令頭骨裂開，由最初咀嚼有困難，直到再次執教鞭教唱歌，甚至出新歌現身幕前，名與利似乎已不再是她的人生首位，她說︰「我能夠活着已經好感恩！」

Angela在《中年好聲音》中難得施展舞技，為龍婷爭取更高分數。（網上截圖）

彭家麗與韋綺姍、蔡立兒早前獲邀為《中年好聲音》擔任星級導師，在師徒合作的環節中，Angela難得落力練習跳舞表演，想為參賽者龍婷爭取更高分數。「同龍婷合唱真係搞到一額汗！決定唱呢首歌（《一切也願意》）時無諗過要跳舞，一直都無壓力；直到比賽前幾日話要排舞，我幾十年無跳舞，真係有壓力。排練有出錯，好彩正式演出表演就順利完成，雖然話導師部分唔會影響參賽者分數，但都唔想失禮㗎嘛！」

Angela被周吉佩等一眾參賽者的熱誠感染，令心中的唱歌之火燒得更旺。（IG圖片）

同樣是「中年好聲音」，Angela在1989年出道，憑《風鈴》、《何故•何苦•何必》、《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》及《從不喜歡孤單一個》等歌曲而為人熟悉。回想昔日活躍樂壇的日子，Angela深明自己性格執着，其實不適合在圈中發展，「我好追求原則，你要我連續捱夜十日工作，得到應得酬勞，我可以；但如果要求我去飯局賺錢…以前真係有唔少呢種邀約呀！我都選擇拒絕。雖然係容易賺嘅錢，但我性格就係寧願唱幾十首歌，你畀我應有嘅報酬就可以，一分努力一分收穫。」她性格太靜又猶豫不決，過往錯失很多機會，現在人到中年，儲夠人生歷練，雖然不會十分進取，但機會來臨時，定必好好把握。

Angela在1989年出道，多年來keep住凍齡外表。（IG圖片）

扑頭意外後感恩活着

04年，Angela在街頭慘被扑頭黨擊傷頭部，頭骨裂開嚴重受傷，幸好最後走出鬼門關。這次意外，令她對人生的看法完全扭轉。「受傷嘅頭一年好擔心，因為頭骨裂開，我唔能夠咬嘢，嘴巴開合都有困難，成日耳鳴，耳仔對唱歌非常重要，我一直擔心唔可以完全好番。休息一年幾，仍然不斷唔記得嘢，手腳唔協調，好怕自己唔可以再教唱歌。」她有感聽力下降，積極求醫及接受檢查，「檢查出嚟嘅結果都係excellent（極佳）！變得比以前差，但仍然係excellent！真係好感恩上天畀我嘅天賦，有清晰聽力，終於放心繼續教唱歌。意外之後，我覺得人生上大小事情都要感恩，你諗下咁嚴重嘅意外，我都無死到，依家仲可以唱歌、出唱片，對我嚟講，活着就已經好感恩！」



