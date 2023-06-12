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12/06/2023

老公血管撕裂半身癱瘓兩個月 何超儀停工照顧陳子聰

#The KARL LAGERFELD澳門慶祝典禮 #何超儀 #陳子聰 #何超雲
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　　【晴報專訊】《The KARL LAGERFELD澳門慶祝典禮》前晚在澳門舉行，邀得韓星池昌旭、楊紫瓊和Got7成員BamBam等出席。身為主人家的何家二房澳博主席兼執行董事何超鳳，率領二房姊妹超瓊、超蕸、超儀到場，三房和四房部分成員也齊齊撑場，拍下何家三房的世紀同框合照。

 

超儀前晚帶備相機，笑稱自己是記者，拍下當晚盛況。

 

超雲首次與消防員未婚夫Douglas（右）公開亮相。

 

　　單拖現身的超儀受訪時指老公陳子聰「唔得閒，有嘢做」，其後接受電視台訪問，她突然大爆老公身體出現狀況，「佢有啲好棘嘅病，又唔係話一定會死，但真係好棘。」有消息指，子聰去年九月到澳洲探親期間，忽然感到肚痛，入院檢查發現有數條血管撕裂致內出血，要馬上做手術。本來在韓國出席電影節的超儀即趕到澳洲，子聰手術後昏迷20多日，醒來後下半身卻癱瘓兩個多月。超儀為了老公得到有效治療，把他送到美國，可惜經檢查後發現不適合接受手術，現時已安排他回港休養，並安排24小時看護照顧，超儀亦暫停拍戲照顧老公。

 

去年四月，何超儀和陳子聰一起出席烏甸尼斯電影節，當時子聰精神奕奕。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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