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14/09/2022

聞舊愛何超雲傳婚訊送祝福 陳山聰被翻情史唔介懷

#何超雲 #陳山聰
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　　【晴報專訊】已故賭王何鴻燊的三房長女何超雲，近日被傳已答應消防隊長男友求婚。曾與超雲拍拖兩年的山聰，昨日出席新戲拜神儀式時，衷心祝福舊愛找到真命天子；提到昔日感情事被翻炒，山聰不會介意，又表示現在有仔萬事足，生活非常開心。

 

陳山聰自言每個人都有過去，並祝福何超雲覓得真命天子。

 

　　陳山聰、黃宗澤、蔡思貝及謝天華等，昨日出席新片《無間一戰》開鏡拜神儀式，監製樂易玲亦有亮相。早年山聰與超雲高調拍拖，戀情曾熱爆全城，日前有傳近年低調的超雲獲消防隊長男友浪漫求婚，即將告別單身。身為舊愛的山聰昨日成為焦點，他自言近日忙於準備兒子Jaco明年升K1事宜，因此未有留意新聞，他隔空向超雲送祝福︰「天下間所有人搵到幸福都應該開心。（彼此近年有聯絡？）呢啲唔回應。（近日舊情史被翻炒唔開心？）唔會，依家我好開心，有仔萬事足，太太都唔會介意。每個人都有過去，無法改變歷史，但可以改變將來，令自己人生更好。」

 

何超雲與陳山聰分手後變得低調，近年常做運動的她又靚又fit。（資料圖片）

 

樂易玲爆唐詩詠多人追

 

唐詩詠日前大露背性感示人，樂易玲坦言想對方早日「脫單」。（IG圖片）

 

　　另外，身為無綫高層的樂易玲提到視后唐詩詠有意離巢，她指詩詠仍在外遊，月底才回港：「詩詠離港前我哋有聯絡，遲啲會換個方式合作。近年佢係辛苦啲，想多啲時間陪屋企人。」提到41歲的詩詠因密密拍劇而無暇拍拖，樂小姐直言︰「我私心都想（詩詠拍拖），見到所有仔女組織家庭，都希望兒孫滿堂，咁詩詠都好多人追。（佢近年太忙？）發展一段友誼需要時間，佢都無停過（工作），想休息一下，等身體好啲先。」

 

謝天華愛港無意移居內地

 

黃宗澤（左）與謝天華在新片中演親生兄弟。

 

　　至於久未在港亮相的謝天華，透露拍完《無間一戰》後便會返內地工作。問到近年長駐內地豬籠入水，可有買樓投資？天華笑言︰「內地真係起咗好多樓，但唔係我啫，暫時都係投資喺仔女身上。（如王祖藍般舉家移居內地？）曾經諗過，不過暫時香港係最適合我住嘅地方，我仍然好愛香港。」同場的蔡思貝與胡鴻鈞緋聞傳足多時，早前思貝被拍到以胡鴻鈞的跑車代步，她解釋只是幫對方「撻車」：「因為佢（胡鴻鈞）唔喺香港，身邊朋友都幫手撻車，我部車又入咗車房，所以借嚟用。」

 

蔡思貝自嘲是胡鴻鈞座駕的「撻車團隊」，而非女主人。

 

轉載自: 晴報

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