盧宛茵、吳浣儀嘆電視業每況愈下！後輩教返自己做戲？盧宛茵見新演員多人服侍：見啲人出外景都作嘔！

盧宛茵（Madam Lo）和吳浣儀近日接受楊紹鴻的YouTube Channel《小鴻吹水站》訪問，大談由昔日《朱門怨》起開啟兩人的演戲之路。兩人分別都有離開過TVB，不過Madam Lo就成功回巢，但吳浣儀就沒有，楊紹鴻指有傳當年亞視開拍《十六不搭喜趣來》，傳影射「翡翠台」，劇中吳浣儀正是飾演影射方逸華的角色，因而得罪高層最終被TVB封殺。





（電視截圖）

Madam笑稱自己苦情戲、喜劇、喊戲、正派反派都可以，「我鍾意樣樣都試下玩下，我唔係話認叻，但要樣樣嘢都咁樣做到，唔好局限演一款。」提到Madam演而優則唱，她表示最難忘是《流行經典50年》的演出，「有次黎小田見到我，佢話記得我唱得兩嘴，仲話第日搵我上《流行經典50年》唱，後尾隔好耐打電話嚟，話有晚英文歌之夜啱我就搵我去，好感激，原來當時黎小田已經病緊，我唱嗰首仲要係老餅歌冇乜人識，但黎小田識，佢負責重新編曲同彈琴，之後冇耐佢就走咗，好深印象，對大家都係個好好嘅回憶。」

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提到Madam和浣儀在電視圈度過50年的光景，對於電視圈的蛻變，兩位都不禁搖頭嘆息，Madam說：「係每況愈下，無論劇本、導演、演員……不過係我覺得啫！」吳浣儀同意並形容是「夕陽工業」，楊紹鴻說：「我只能講不進則退，大家都搖頭嘆息，見到而家成四、五十歲做小生真係搲晒頭。」他認為近來不少劇集角色都只會交代父母已歿，事關實力甘草演員都紛紛離巢。Madam大方談青黃不接的原因，她說：「我哋以前有戲劇大師阿King（鍾景輝）教我哋出黎，真係獲益良多，而家《好聲音》（《中年好聲音》）唱下歌又出嚟拍（劇），拍下廣告又出嚟拍（劇），我哋真係搲晒頭！仲要好多人樣樣唔識好似一嚿雲咁，仲要走去教人喎，（唔敢教你呀？）唔係呀，有人叫我呢句對白應該咁樣講，我望下佢，唔答佢，之後照我自己做，我使乜理佢！」

吳浣儀坦言近年接拍電影都見過不少新演員有貴賓式的待遇，「我出面見好多啦，拍電影一大班人跟住，成房都擠滿晒，一人帶一堆！」Madam不解：「我哋拍《季節》嗰，大碧姐（鄧碧雲）咪又係一個人返嚟，帶咩呀帶？而家睇見啲人出外景都作嘔，一個擔遮，一個拎杯茶，一個撥扇……嘩，大佬而家咩事呀？此風不可長，以前做戲邊度會咁？我都唔知點解搞到咁，以前碧姐從來唔係咁！」Madam認為各大電視台都有一定的責任，老闆往往眼中只有錢，她曾經在一個活動上，打算向高層反映某劇集問題，「佢係完全唔明我講乜，同佢講個劇集，佢唔知我講乜，永遠只係睇賺唔賺錢，唔明拍劇係乜嘢，我哋咪嘥氣囉！」

（《愛回家之開心速遞》電視截圖）