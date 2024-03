劉威煌《中年好聲音2》出局網民感賽果不公：罷睇，造馬造到咁！黃劍文獲封「周吉佩2.0」或爆冷奪冠？

《中年好聲音 2》在周日(17 日)進行最終樂章第二回「決賽前哨戰!歌手助力賽!」,8 強選手聯同 8位歌手合唱,爭奪最終殺入決賽的7強名額。古淖文狀態大勇,獲得95分全場最高分。賽前已有網民預測劉威煌即將會出局,結果如預測一樣,未能成功晉級。賽後於討論區,引起很多支持他的網民不滿,聲討節目不公平,打算罷睇之後的賽事。

這集出場名單為:《一樣的月光》安雅希 X 林二汶、《Bad Boy》古淖文 x 谷婭溦 、《煩》劉威煌 x 彭家麗、《浮誇》顏米羔 x 吳業坤、《多得他》陳俞霏 x 王馨平、《我要我們在一起》黃劍文 x 林志美、《That’s why you go away》譚輝智 x 韋綺姍,以及《征服》沈宗賢 x 龔柯允。古淖文和谷婭溦的演出獲得95分,伍仲衡大讚:「你好屬於舞台,你係今屆加埋上屆 One of the most 壓台,點解未畀到 19 分?因為我覺得未夠曳!」陳慧嫻則畀滿分20分,亦笑言:「伍 Sir 你後知後覺啦,我一早話咗佢係巨星嚟。」節目尾聲宣布7 強,名單最終如下(排名不分先後):安雅希、陳俞霏、黃劍 文、譚輝智、古淖文、顏米羔、沈宗賢。

同樣搶眼的黃劍文,與林志美合唱《我要我們在一起》,演出時更解放盤骨晒舞功,甚有舞台劇感覺,同樣被大讚,伍仲衡說:「基本上你唔係唱歌,而係演緊戲,我係覺得你同我心靈講緊嘢,你畀我見到一個全新面貌嘅黃劍文,我好享受成個表演。」黃劍文獲周國豐頒發MVP,周國豐說:「我冇見過你跳舞,但又 OK 喎,完完全全係一個高水準表演。」得到MVP的獎品時,黃劍文表現相當興奮。

有人歡喜有人愁,劉威煌與彭家麗合唱《煩》,竟然在準決賽挑戰唱 Rap,可惜最終未能得到評審歡心,伍仲衡說:「有咩理由semi final 試新嘢,你嗰段 rap 係令我更加扣分,唔好喺比賽嘗試唔擅長嘅嘢!」他僅獲 82分,於8強止步。離開電視城獲一班支持者安慰,眾人送花及香檳,大家舉杯暢飲一番。

事後他在Facebook貼出感言,在這個比賽旅程認識到很多朋友,而且能夠做自己想做的事:「因為我以前好弱智,唔識去表達,今次可以勇敢地去同佢哋去溝通合作,講一句多謝,都係我其中一個心願。所謂人生苦短,每一個過程都一定係得多過失,今趟我個人認為我真係賺晒,開闊咗我更多眼界,多咗去觀察自己身邊嘅人和事,見到每位參賽者嘅努力付出,趣味相投嘅朋友,大家目標都係做好個節目,無論係乜嘢難關都勇敢去解決問題嘅精神,呢啲並唔係外面可以感受到,一定要係局中先可以去了解同感受。」

網民在劉威煌的帖文不斷留言鼓勵,「啲評判唔識欣賞你,我哋永遠支持你」、「攞唔到冠軍不重要,最重要唱歌好聽已oK了支持你」、「Fighting! 加油,威煌表現已經很好,很滿意」、「隊長,你一日仲唱歌,我一日都仲會不離不棄」。亦有不少人留言覺得賽果不公平,在討論區表示要罷睇節目,「冇咗隊長我都唔再睇」、「我都罷睇,造馬造到咁,觀眾都睇見」。

至於黃劍文成為這集的MVP,但他的支持者就不太滿意他得到的分數,覺得黃劍文表現出色,奈何卻只得89分,網民質疑陳俞霏 x 王馨平演出《多得他》未及黃劍文一組出眾,反而得90分。而且亦有網民更預測賽果,覺得黃劍文會是第二個周吉佩,有機會爆冷奪冠軍。