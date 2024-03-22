秦煌腳腫多次跌倒起唔到身！向好友求救後送往醫院檢查！林偉公開呼籲仔女探望未有回覆

76歲的演員秦煌多年來肥胖體形成為他的Icon，不過隨著年紀愈來愈大，身體難以負荷，先後發生兩次意外入院，令大家非常深刻。2008年7月秦煌於長洲消遣後乘船歸家，因飲醉酒「斷片」而不慎跌倒墮海，導致頭部受傷昏迷，送院檢查後情況一度嚴重，有生命危險，幸好留院7日後康復出院。2020年秦煌於電視城為劇集宣傳時，因不適跌倒，令佢右邊膊頭骨裂，翌年又因為身體不適到廣華醫院急症室求醫。早前再次傳出他入院的消息。

「老頑童周伯通」秦煌近年由於身體不好，經常都以輪椅代步，跟無線完約後演出都減產，甚少公開他的身體情況。76歲的他早前有消息指，由於他在所住的酒店兩度跌倒，倒地後更不能站起來，不得不致電好友求救，前TVB監製關永忠及鄰居林偉收到電話後，立即找人幫忙，而秦煌今午被送往瑪嘉烈醫院留醫檢查。

好友林偉過往經常在社交平台分享他跟秦煌歎茶的照片，兩人私交甚篤，林偉接受傳媒訪問時稱早前已收到秦煌首次求救電話，秦煌當時稱跌倒起不到身，由於林偉不在香港，遠水不能救近火，只能致電酒店大堂職員求助，職員見秦煌坐地下，雙腳腫脹，於是將他扶起上床休息。沒想到事隔一個多鐘頭之後，林偉再收到電話，原來秦煌再次跌倒，當時扶他起身的職員建議他入醫院檢查，但他本人拒絕。林偉隨後有致電秦煌了解情況，但未能聯絡得上，正打算到他府上拍門時，他收到監製關永忠的電話，指已為秦煌報警，將他送入醫院。林偉已為他購買生活用品，但他希望公開呼籲秦煌仔女前往探望爸爸，他表示打電話給秦煌的女兒，可惜多次都未有人接聽，就算留言都未有回覆，他認為自己跟關永忠雖然是朋友，但始終是外人，很多醫療上決定都需要家屬的聯絡。

秦煌早前在訪問中透過自己有四個子女，過往一直努力為他們提供物質要求，但卻未能成為一個好爸爸，晚年後悔希望同子女修補關係，可惜擔心已經太遲。秦煌的太太莫佩雯曾先後六次提出離婚，但秦煌都拒絕，最終雙方分居生活。秦煌早前自爆在深圳居住廿年期間，結識一位湖南女友Mary，後來兩人同居，不過近年他跌倒受傷多次進出醫院，無法返內地探望，所以女友Mary帶女兒回鄉生活，令他現時老無所依。