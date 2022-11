【FOCUS】中期選舉倒數一周　「特粉」素人異軍突起

美國2022年中期選舉進入倒數一周,老套的「一生中最重要選舉(one of the most important elections in our lifetime)」之聲再次四起。

除了近乎魔咒的「鐘擺效應」,拜登未來兩年恐淪「跛脚鴨」,甚至隨時呼風喚雨的「1月6日委員會」槍口調轉;逾半共和黨候選人皆為2020年總統勝負結果的質疑者,加上由特朗普背書的「MAGA(令美國再次偉大)」素人參選者異軍突起,令中期選舉儼如拜特二人的幕後交鋒。

民主黨恐失眾議院控制權

距離下周二(8日)中期選舉還剩7天,18歲以上合資格美國選民提前投票數已逾2140萬張,或預示本屆投票率或刷新2018年創下的逾一世紀最高(50%)。在歷屆總統任期中段舉行的中期選舉,牽動參眾兩院的控制權,今次就包括眾議院全部435個席位,參議院100個席位中的35個,另有36個州州長之位。

儘管供競逐的國會議席多達470個,但真正懸而未決或決定兩院控制權誰屬的,僅涉及約35個眾議院席位及5個參議員席位。據無黨派背景的Cook Political Report預測,民主黨在眾議院將至少失去20席(現佔221席),另一民調網站FiveThirtyEight則押注民主黨續掌眾議院的機會僅得17%。

拜登承諾,如民主黨擴大參議院優勢並保留眾議院控制權,將提交國會的第一個法案,就是將「羅訴韋德案」法典化。

此並不令人意外,歷史記錄就顯示,自第二次世界大戰以來,總統所在的政黨僅贏得3次眾議院選舉,平均輸掉28個席位。



「1月6日委員會」或解散

倘若結果真的如此,拜登的施政都將大受掣肘,他津津樂道的基礎設施法案、通脹削減法案等大手筆立法,未來恐難重現,並令美國經濟面臨更多逆風。更令民主黨頭痛的,有望接替佩洛西擔任眾議院議長的麥卡錫(Kevin McCarthy),已暗示將啟動對拜登之子亨特的調查;而早前向特朗普發出傳票的「1月6日委員會」,或面臨解散甚至現成員遭反調查。更有極右議員Bob Goodlatte揚言,共和黨應在控制眾院的首日投票彈劾拜登。

民主黨大概率失守眾議院,參議院又如何?。在今次選舉的35個席位中,民主黨僅佔14席,共和黨則佔21席,換言之前者的防守壓力較小。而決定民主黨能否守住參議院多數的關鍵,就在亞利桑那、賓夕法尼亞、喬治亞、內華達4個州。

時值由美國最高法院推翻的「羅訴韋德案」引發的墮胎權爭議不止,誰控制參議院,將意味擁有最高法院大法官的任命權(盡管現時並無空缺),並決定未來相當長時間國內議題的自由或保守傾向的實力消長。

雲集記者、醫生、運動員

最值留意的是,在今次共和黨提名的中期選舉選舉人中,有52%或近3百人都是2020年總統結果的否定者(即相信實際勝出者為特朗普);而獲特朗普背書的多個政治素人參選者,風頭更勢不可擋。

其中首推亞利桑那州州長候選人--前記者Kari Lake,其因公開指摘2020年總統大選「腐敗和被盜」,以及墮胎是「極端的罪惡」,被稱為「穿高跟鞋的特朗普」。民調顯示,其支持度領先對手、現任民主籍州務卿Katie Hobbs近3個百分點。賓州參議員候選人--電視節目「Dr. Oz Show」主持人、心臟科醫生Mehmet Oz,喬治亞州參議員候選人--退休運動員Herschel Walker亦均是特朗普的擁躉兼政治素人出身。

亞利桑那州州長候選人、前記者Kari Lake,被稱為「穿高跟鞋的特朗普」。

此外,令中期選舉儼如拜特二人幕後交鋒的,更有總統大選關鍵搖擺州賓夕法尼亞的州長之爭,共和黨候選人Doug Mastriano在部分議題甚至比特朗普更極端,例如稱民主黨人是「撒旦崇拜者」,亦因置身國會山莊騷亂遭聯邦調查局問話。

中期選舉賽局初定,未來兩年的美國政壇勢必好戲連台,而政治黨爭和社會撕裂同勢升級。