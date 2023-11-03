《施政報告》的鼓勵生育是否有效？

行政長官今年的《施政報告》，涉及的項目比前增加不少，但最引起坊間討論的，或許是鼓勵生育的多項政策。我研究生育與人口問題有36年，對相關政策是否有效，應該有一定的發言權。

香港生育率奇低，冰凍三尺，並非一日之寒。香港的總和生育率，即每名女人一生平均生多少小孩，在1965年仍高達4.5，但隨後急劇下降，到了1991年，已跌至1.4。要知道，一男一女兩個人才生下1.4名子女，這便意味著每一代的人口會比上一代縮小。

疫情+經濟差 港生育率又急降

到了2000年左右，或許受到亞洲金融風暴的影響，總和生育率更降至0.9。隨後經濟恢復，再加上不少內地人來港產子，生育率一度回升。今天總和生育率又降回至0.9的水平，但這很可能受疫情影響，在疫情籠罩時，大家生命難卜，不少寧願另選更安全的時機才去生育，人之常情。

其實政府對低生育率帶來的問題並非無知無覺，20年前的2003年及10年前的2013年，政府都成立過「人口政策督導小組」分析相關事宜，我在10年前也是此小組成員。不過，人口問題雖然重要，其作用卻是長遠的，對它的關注很快便被其他更即時的事情所淹沒，所以政府總是無心雷厲風行推出相應對策。今回《施政報告》有多項具體措施，算是異數。

要明白甚麼政策才有效，我們須對症下藥。我們要注意，文化宗教因素基本上沒有角色。世上生育率最低的地方是東亞諸國諸地區及南歐國家。日本、南韓、台灣、香港、新加坡，甚至中國內地，生育率都遠低於2，人口會迭代減少。這些地方深受儒家文化影響，「不孝有三，無後為大」，但人民卻不會理會此教條，總之不生。南歐是天主教徒眾多的地方，天主教對多種節育的方法都不以為然，更反對墮胎。顯然，當地人民也並不怎麼受教義左右。

教育水準愈高的父母，愈是打算把資源集中在小孩的教育及健康之上，由於成本不輕，惟有減少生育數量。(iStock)

不生育兩原因 樓價教育費貴

為甚麼上述地方生育率低企，而且還有進一步下降跡象？經典的說法是因為所謂的「人口轉型」（Demographic Transition），意指壽命增長會啟動整個人口形態的轉型。生育率與家庭中的教育投資都會上升，即家長對下一代的量和質都會有更高要求，以免自己老而不死時乏人照顧；但很快，對質的要求會壓倒對量的要求。教育水準愈高的父母，愈是打算把資源集中在小孩的教育及健康之上，這麼一來，成本可不輕，惟有減少數量。近二百、三百年以來，多個國家都經歷過相似的「人口轉型」過程。

不過，「人口轉型」似未能完全解釋香港的情況。我過去曾根據歷年人口普查的原始數據，推算出香港有大比例的女性根本索性完全不生育小孩。45歲仍沒有生育過的女性比例不停上升，到了2011年，已達40%。現在多少，我沒有算過（計算很複雜的），不得而知。完全不生小孩意味著甚麼？投資在教育，也要有小孩作為載體，沒有了小孩，也就等於下一代的質量無從談起。

我十多年前做過一些隨機問卷研究，發現不生育的最重要原因有二：一是樓價貴，二是教育費貴。父母負擔不起，惟有不生或是少生。為香港摘下史上首面奧運金牌的「風之后」李麗珊當年的電視廣告，說養大一名子女要花費400萬，更是嚇怕了不少準父母。

李家超《施政報告》中有針對房屋成本對生育的影響，他提出讓肯生子女的有優先權入住公屋及降低居屋的門檻，是對症下藥的，但用藥的分量是否足夠，要試過才知。

香港生育率低，今年施政報告提出多項鼓勵生育政策，當中派2萬元獎勵成效存疑，因養育子女成本高昂，2萬補貼未必足夠。（Shutterstock）

提早生領2萬 子女總數未必增

另一政策是派2萬元以作鼓勵。這或許是有用的，但我相信作用不大。如果李麗珊當年400萬成本之數準確，今天恐怕要600萬了，2萬如何足夠？

有一點必須注意，既然這政策暫定為3年，這意味著這3年內生育，有2萬可領，將來卻未必。理性的父母為求得到這2萬，會改變一下生育時間表，提早生育，否則將來未必有錢可領。換言之，準父母可能只是早一點生，但兒女的總數卻不變。倘若如此，政府的獎勵並不能增加下一代的數量。

我們尚要留意一個假象，未來3年若生育率真的大幅上升，可能只是反映兩個因素。一是過去幾年因為新冠而生得太少，現在要追回過去的短缺，這正如二次大戰後的嬰兒潮，是因為要補回戰時的低生育；另一因素則正是就算本來打算幾年後才生一個的，現在提早一點，領了那2萬元再算。政府3年後的檢討，要小心一點才不會被自己誤導。

也應指出，人口數量下跌也有其好處。今天我們大可預期不用10年，大量的工作職位會被人工智能與機器人所取代，大量人會失業，社會隨時出現動盪。如果香港人口因生育低和有人移民離開而減少，香港豈不因禍得福，減低將來的失業壓力？

（本文原載於11月3日《香港經濟日報》）