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29/02/2024

林奕匡結婚6年將榮升爸爸！與太太Rikko穿情侶裝拍照公布消息！準媽媽開工照著高踭鞋

#娛樂 #愛情 #懷孕 #林奕匡 #結婚 #生育 #新手爸媽 #歌手 #李靄璣 #女生 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　歌手林奕匡（Phil）與太太李靄璣（Rikko）結婚六年，28日突然宣布喜訊，即將榮升爸爸媽媽！

 

 

　　林奕匡與Rikko同一時間在IG公布開心消息，兩公婆穿上白色情侶裝，手持BB超聲波照片，林奕匡寫道：「New member of the family!!（家裏新成員）」他表示非常開心同感恩：「收到一份最珍貴嘅禮物，冇諗過今年可以有一個龍BB。We look forward to you coming into this world. There will be many challenges to come, but we will do everything we can to give you all the love in the world.（我們很期待你來到世上，雖然將會有很多挑戰，但我們會竭盡所能，給你世上最多的愛。）#OMG我就嚟做爸爸 #有D緊張 #希望龍BB健健康康 #期待每日唱歌俾（畀）你聽」

 

 

　　準媽媽Rikko亦開心道：「金龍BB報喜，相識20年，相愛第198個月，結婚6年，非常感恩喺我倆認為最最最理想既時候收到呢份上天恩賜既愛情結晶。」

 

　　他們暫未透露預產期，而Rikko身形仍然fit爆未見肚，她連日亦如常擔任司儀工作，身穿晚裝的她未見孕味，更腳踏高踭開工，相當大膽。

 

轉載自: 晴報

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