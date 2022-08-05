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05/08/2022

特首司長批評佩洛西手法差

#佩洛西 #李家超
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　　美國眾議院議長佩洛西蓄意訪台，挑戰一個中國原則，特區政府發聲明反對，義正辭嚴，正常不過。

 

　　過去不同特首亦會藉機會現身發現，個別司局長也有反應，但都不全面；好像各自為政、各自出聲明，份量和力度都不夠的。

 

　　今次李家超和三名司長一齊表態，整件事原意是好的，因為特首和三司是代表香港最高權力，他們的講法既有份量，又有力量；還給人一條心團結感覺。

 

（資料圖片）

 

　　只可惜，幾個圍著一張枱，像開會般，人人發言，整個setting 是失敗之作。明明一件好事，卻變成不倫不類。

 

　　以前已經跟不少政界人士、政黨高層、問責局長，甚至做到個別特首司長說怎樣利用媒體曝光時候，把政府要說的話要說得好。這可不是容易事，說一件事容易，說好則十分困難。

 

　　我說即使是收視率最高的電視台和電台，也只會把你要說的話其中他們認為最精彩的、或者是最適合的10至15秒剪出來播。不要以為你講了5分鐘、10分鐘，把一切來龍去脈都講得清清楚楚，其實人家就只要你10-15秒。

 

　　所以，經營那10-15秒才是最重要。

 

　　當然今次情況有點不同，10-15秒遠遠不夠，但你絕不可以像開會般「交功課」。應該特首站在正前方，三名司長副司長站在左右兩側，神色嚴厲的批評佩洛西，以反映管治團隊是一條心。

 

　　現在特首講完，然後每個司長又發言，這又是不應該。

 

　　看看中國內地，誰人發聲？都是有相對應範疇和職權的人，外交部派出重磅發言人華春瑩、外交部長王毅剛好在外出席G20外長會議、還有國台辦和解放軍。至於各省市自治區負責人，是不用個別表態的，因為外交部發言已經代表了全國人民。

 

　　因此特首發了言，其他人便不必了，所以站出來發聲明，給人認真之感，現在則太兒戲了。

 

　　政治是恣態，故必需讓人看到，而且要讓任何人看到都一樣，才是重點。如何讓別人看到既是技巧，又是智慧；表態不用長、亦不必多，卻要一擊即中。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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