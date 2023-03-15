相較於2008年的雷曼事件，今次美國銀行業連環爆雷，公眾輿論反應有一個很大的差異：上一次，輿論主要集中於聯邦政府和金融機構對華爾街黑箱操作的監管不力；而這一次，民間要求監管的呼聲其實並不高，但陰謀論卻特別多。

矽銀敵不過擠提而爆雷（美聯社）



躲在暗黑之中的陰謀論者們質疑，聯儲局平時持續有做銀行壓力測試，不可能不知道隨著基準利率快速上升，遲早會有銀行被壓垮。但是，聯儲局主席鮑威爾在上周赴國會作供時，卻猶如吃了誠實豆沙包，竟公開警告如果通脹數據繼續攀升，就不排除恢復加息50基點，狠狠砸碎華爾街那些憧憬美好未來的心靈。



一次主動而又精準的爆破？



他們因此認為，拜登政府和聯儲局正在進行一次主動而又精準的爆破，實踐所謂大魚吃小魚的叢林法則，通過逼迫中小銀行爆雷，為華爾街大水漫灌的膿包放血，從而保「資本大魚」的萬全。陰謀論者甚至進一步認為，事件為市場流動的美元進行了完美的收水，正好為美國下一步推出數碼美元鋪路。



然而就人就事，上述陰謀論在美國的政治和經濟現實中恐怕並不可行。無論是拜登總統還是其經濟班底中的主軸人物耶倫，都是親歷過2008年金融海嘯的決策級人物。拜登在2009年初出任美國首位奧巴馬的副總統；而耶倫則因為她在量化寬鬆政策方面的主張和經驗，受到奧巴馬的倚重，平步青雲升至聯儲局主席，為放水救災行動掌舵。

中國協助奧巴馬政府放水救市，結果惹禍上身（資料圖片）



「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，上述各人不會不懂得華爾街的任何一次爆雷，都可能引發難以預測，且極其驚心動魄的後果。尤其是總統競選年逼近，白宮正試圖營造經濟軟著陸的風景線以利好選情，對拜登、耶倫、鮑威爾等人而言，只有防黑天鵝的如履薄冰，哪能有精準引爆的「雄才大略」？若然真的這麼勇敢，一旦像北溪爆破般被赫什（Seymour Myron Hersh）這類重量級記者來場大爆料，民主黨的選情必定撲直。

陰謀論者同時還忽視了美國兩黨政治鬥爭的作用。共和黨目前已經因為控制住眾院，而在聯邦債務上限問題扼住了拜登政府的脖子，華爾街無論出現何種波動，都必定成為共和黨打擊拜登的新利器。那麼，拜登或民主黨犯得著為了拯救華爾街「大魚」，而甘冒犧牲自身選情之險？這不符合美國的兩黨選舉政治邏輯。

《華爾街日報》的一則新聞，實際上曲線回應了陰謀論者的猜測。據報道，聯儲局事後考慮對中型銀行實施更嚴格的資本和流動性要求，並加強年度「壓力測試」措施，評估出現經濟衰退時銀行的抗壓能力。



這篇報道透露了以下訊息:首先，它暗示今番爆雷一如2008年，仍舊是個別中小型銀行內部經營不善造成，因此不存在外部陰謀；其次，它承認聯儲局有進行年度「壓力測試」，但暗示有關測試出現漏洞，例如未能正確衡量經濟衰退的影響。因此也不存在聯儲局故意放大鷹，逼爆中小型銀行。



白宮凌駕聯儲局種禍根

耶倫曾指通脹只是短期現象（美聯社）

值得一問的是，為甚麼這回陰謀論甚囂塵上？其中一個主要原因是聯儲局在過去兩任總統期間持續遭受政治壓力，導致坊間不再相信它仍能獨立而專業的處理問題。



從職權分工上，聯儲局理應獨立於白宮決策權限之外，但現任主席鮑威爾在特朗普時代，為了配合新冠疫情下的刺激經濟政策，為貨幣寬鬆開綠燈；到了拜登時代，他為了配合所謂的「重建美好未來計劃」，又為貨幣寬鬆開綠燈。這導致聯儲局更像是在為白宮經濟政策護航，而不是準確反映美國的金融體系健康。



此處還出現一個並沒有引起傳媒留意，實則在聯邦政府運作上頗為不妥的問題，就是耶倫在出任拜登政府的財長後，卻猶然如隱形聯儲局主席，甚至地位超然於其上。就算她是拜登班子的經濟政策沙皇，但財長與聯儲局主席也應各司其職，結果耶倫卻頻頻就聯儲局政策發表言論。



記不記得她在上任之初頻頻安撫市場說，即使推行拜登的美好政策，通脹仍只會是短期問題？身為聯儲局主席的鮑威爾，反倒是跟著財長的嘴型走。在格林斯班，甚至是耶倫出任聯儲局主席的年代，會容許財長代聯儲局發言嗎？權力分工與制衡淪為虛設，華爾街的爆雷就很容易被猜測成白宮的政治陰謀。



不管情願與否，鮑威爾連年為寬鬆政策開綠燈，結果通脹失控了，受罪的還是他自己。此君現在又要為白宮炮製通脹回落，經濟在拜登領導下軟著陸的曠世奇蹟，結果又被拜登政府自己拋出去的「回力標」打中了。



石破天驚狼來了



回到2009年，奧巴馬入主白宮接過金融海嘯的爛攤子，給中國送上一頂G2的高帽，要北京出手相救。時任中國領導層對此其實很敏感，雖拒了美式高帽，但最後還是配合美國推出了4萬億人民幣救市計劃。這次放水在中國國內引發很大爭議，現任領導層其後提出「供給側改革」、「房子是用來住的」等等，在很大程度上也是為了調整當年放水產生的一些負面影響。

鮑威爾在政治壓力下淪為白宮政策傳聲筒（美聯社）



但在中美關係的層面上，中國這次放水還活脫變成了「農夫與蛇」的故事。美國要中國救市，就等同要承認中國在全球金融體制的份額，及人民幣的國際購買力；同時要接受中國在發展基建和「中國製造」崛起後日益主導的工業標準。



於是，美國經濟底氣尚未從金融海嘯恢復，特朗普又發起了對華脫勾戰；到了拜登，又決定一隻手與中國「激烈競爭」，還同時插出另一隻手來「削弱俄羅斯」。結果盧布未倒下，華爾街先爆雷。



去年年底，華府上下聯同一眾歐美盟友不約而同聲討北京，要求立即結束清零政策。怎料到，中國果然真的就瞬間解封了。地球經濟引擎重新全速轉動，油價、大宗商品需求上升。始料不及的是通脹壓力活血回歸，逼得白宮要再度釋放戰略石油儲備，於是就有了鮑威爾在美國作供的這一幕。



與其說是搞陰謀，他此刻更似是巧婦難為無米之炊。拜登安插到聯儲局的鴿派大員布蘭納德，此時也已匆匆撤至白宮，留下鮑威爾獨自承受調控失誤的罵名。也許是因為一向對白宮唯唯諾諾，使得他低估了自己作為聯儲局主席的言論殺傷力；也許他試圖想喊兩聲「狼來了」，以促成CPI或就業數據的降溫。於是，他向議員們發出了不排除為利息重新提速的壯語。



按照美媒的說法，一如聯儲局低估了銀行業在經濟衰退下的承壓力，此時矽谷銀行給客戶發了封信，指出本行銀根穩健，無需擠提云云；結果一言石破天驚，狼真的來了！