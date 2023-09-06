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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

06/09/2023

軍事戰績是否促成政治解決？

#烏克蘭 #俄烏開戰 #大國博弈 #俄羅斯
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  • 鄧飛

    鄧飛

    香港立法會議員

    全國港澳研究會理事

    香港將軍澳香島中學校長

    香港教育工作者聯會副主席

    飛常談

　　烏克蘭再度推動反攻，自6月以來，西方媒體報道的烏克蘭「反攻」和「大反攻」都好幾回了，弄得我都實在搞不懂這到底算是第幾次反攻了。但是，重點不在反攻最大的戰績只是在攻陷了一個特大村莊，也不在於截止到筆者寫稿今天，烏軍總共收復了十二個大小村莊和突破了東南方一條俄軍防線（後面至少還有兩條防線）。重點是任何軍事戰績，都沒有起到促成政治解決的決定性作用，烏克蘭的戰績沒有政治作用，俄羅斯的軍事也沒有政治影響，包括曇花一現的瓦格納集團「主廚」的一日兵變和飛機失事。

 

　　不客氣地說，沒有產生政治作用的軍事戰績，等於沒有戰績！

 

戰爭只不過是一種手段

 

　　西方近現代軍事學鼻祖，德國軍事學家克勞塞維茨（Von Clausewiz）有一句被人引用了無數次的名言：戰爭，只不過是延續政治的另一種手段而已（War is the continuation of policy with other means）。這句話一如克氏的著作一樣，讀起來總有一種晦澀難明之感。其實，用最通俗的話講，就是戰爭不能為打而打，它只是一種手段而已，一種為了實現某種政治目的而採取的手段而已。如果這種手段起不到預期中的政治作用，那麼無論戰爭打得有再輝煌的戰績，都是沒有實際意義的。西方有一句成語：贏了戰役，輸了戰爭（To win a battle, but to lose a war），意思相近但更悲哀。古羅馬時代，羅馬人的死敵迦太基Carthage共和國的統帥漢尼拔Hannibal率領大軍攻入了羅馬所在的義大利半島，更多次殲滅羅馬軍隊數以萬計的主力部隊，這是贏得了戰役；但羅馬人並沒有因此而屈服投降，仍然堅守到底，漢尼拔最後只能撤軍回國。最後在兩國耗盡耐性和實力的持久戰中，羅馬人終於剷平迦太基，漢尼拔被迫自盡，這是輸掉了戰爭。

 

　　筆者絕對不是用漢尼拔悲劇來暗示或者比喻俄烏兩國任何一方，而是提醒注意戰爭的終極政治目標：

 

　　烏克蘭，通過戰爭的勝利迫使俄軍失去戰鬥意志，最後迫使俄國政壇巨變，改天換地，從而結束戰爭，收復失地；

 

　　俄羅斯，戰爭原本的目標是清楚烏克蘭國內反俄勢力，扶植親俄力量，現在顯然已經達不到。目前一個比較現實的政治目標，莫過於保持戰爭不會危及政權的安全。

 

　　明年幾乎是全球重要選舉年，下半年美國總統選舉正式開啟，民主黨和共和黨以及共和黨內部，對於是否進一步軍援烏克蘭有著幾乎難以調和的不同立場，這個選舉固然重要。但是，有兩場幾乎同期舉行的選擇可能更加重要，這就是俄國和烏克蘭各自的總統選舉！2024年3月17日，俄羅斯將舉行總統選舉投票；2024年3月31日（法定投票日是指3月的最後一個周日），烏克蘭將舉行總統選舉投票。雖然現在距離明年3月還有大半年，但是選舉工程不可能到最後一天才進行，至少半年前已經開啟。換言之，是今年10月左右，選舉氣氛會陸續出現。但正如本欄之前曾經提及，每年10月中到11月底左右，是東歐大地的「道路泥濘季節」，秋雨造成道路普遍變得泥濘不堪，無論裝甲車輛，還是步兵行走，都會陷入到粵語所講的「爛泥絆」之中，行動效率大打折扣，同時暴露給對方定位攻擊的風險更高。因此，當這個「戰爭淡季」來臨之日，恰恰就是兩國為下一屆總統選舉作準備之時了。

 

總統選舉快臨，澤連斯基陷兩難

 

　　有一個違反打擊直覺的現象，就是烏克蘭這個被西方主流媒體看成相對民主化的國家，在戰爭狀態之下，到底會否如期進行總統選擇，目前並不明朗。根據烏克蘭最新版的憲法規定，在實施軍事戒嚴期間，可以暫停總統選舉。但到底澤連斯基會不會真的暫停選舉，烏克蘭拉達(即國會)內各個政黨是否真的支持暫停選舉，與其說取決於憲法軍事法的規定，不如說取決於烏克蘭人民對於久攻不下、徵兵連連的戰爭還能有多大的忍受力。雖然澤連斯基在國外累積了巨大的政治聲望，但在竭澤而漁式的徵兵和婦孺分流他國的國內環境下，不見得他能享有西方媒體所推崇的同等聲望。美軍和北約國家希望烏克蘭集中西方援助和培訓的兵力兵器，全力突破俄軍防線，但澤連斯基不願在沒有制空權之下，用這種人海戰術式的兵力集中來面對俄軍堅固的地雷陣防線，寧可把每個戰鬥旅再細分為若干戰術小分隊，以小股部隊多路試探進擊，以求減少傷亡，突破俄軍防線。先不評價這種「小股部隊戰術」的軍事合理性，但這至少反映了一點：澤連斯基並不願為了反攻而承受太大的傷亡，無論他的不願是出於人道關懷，還是出於顧忌傷亡惹來民心轉向和政治反對。這就出現了一個兩難之局：

 

　　如果為了爭取明年選舉之前打贏戰爭，迫降俄國，那麼現在就要集中兵力，猛烈反攻，不恤人命，但這個就要承受之後的個人政治風險；但如果現在放緩攻勢，等待美國和北約久違的戰鬥機和其他武器裝備到位（飛行員駕駛戰鬥機還要用四個月到半年訓練才能形成有效戰鬥力），那麼戰爭肯定拖到明年選舉期，那到時候選，還是不選？

 

(AP)

 

　　至於俄羅斯，又是令人違反直覺的是，第一，它從來沒有說過要暫停總統選舉，而且各個政黨都有潛在的參選人，這些都是公開的。普京本身不屬於任何政黨，當然也有紹國防部長伊古將軍擔任黨魁的統一俄羅斯黨的全力支持；第二，甚至有一位退役的海軍陸戰隊軍官在七月底明確表示參選來年總統！換言之，至少在帳面上，俄羅斯總統選舉看上去更加具有「民主色彩」，更具「開放性」。那麼這場戰爭又如何影響俄羅斯政治呢？下期再談俄羅斯的所謂「政治局2.0」格局。

 

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