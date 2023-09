軍事戰績是否促成政治解決？

烏克蘭再度推動反攻,自6月以來,西方媒體報道的烏克蘭「反攻」和「大反攻」都好幾回了,弄得我都實在搞不懂這到底算是第幾次反攻了。但是,重點不在反攻最大的戰績只是在攻陷了一個特大村莊,也不在於截止到筆者寫稿今天,烏軍總共收復了十二個大小村莊和突破了東南方一條俄軍防線(後面至少還有兩條防線)。重點是任何軍事戰績,都沒有起到促成政治解決的決定性作用,烏克蘭的戰績沒有政治作用,俄羅斯的軍事也沒有政治影響,包括曇花一現的瓦格納集團「主廚」的一日兵變和飛機失事。

不客氣地說,沒有產生政治作用的軍事戰績,等於沒有戰績!

戰爭只不過是一種手段

西方近現代軍事學鼻祖,德國軍事學家克勞塞維茨(Von Clausewiz)有一句被人引用了無數次的名言:戰爭,只不過是延續政治的另一種手段而已(War is the continuation of policy with other means)。這句話一如克氏的著作一樣,讀起來總有一種晦澀難明之感。其實,用最通俗的話講,就是戰爭不能為打而打,它只是一種手段而已,一種為了實現某種政治目的而採取的手段而已。如果這種手段起不到預期中的政治作用,那麼無論戰爭打得有再輝煌的戰績,都是沒有實際意義的。西方有一句成語:贏了戰役,輸了戰爭(To win a battle, but to lose a war),意思相近但更悲哀。古羅馬時代,羅馬人的死敵迦太基Carthage共和國的統帥漢尼拔Hannibal率領大軍攻入了羅馬所在的義大利半島,更多次殲滅羅馬軍隊數以萬計的主力部隊,這是贏得了戰役;但羅馬人並沒有因此而屈服投降,仍然堅守到底,漢尼拔最後只能撤軍回國。最後在兩國耗盡耐性和實力的持久戰中,羅馬人終於剷平迦太基,漢尼拔被迫自盡,這是輸掉了戰爭。

筆者絕對不是用漢尼拔悲劇來暗示或者比喻俄烏兩國任何一方,而是提醒注意戰爭的終極政治目標:

烏克蘭,通過戰爭的勝利迫使俄軍失去戰鬥意志,最後迫使俄國政壇巨變,改天換地,從而結束戰爭,收復失地;

俄羅斯,戰爭原本的目標是清楚烏克蘭國內反俄勢力,扶植親俄力量,現在顯然已經達不到。目前一個比較現實的政治目標,莫過於保持戰爭不會危及政權的安全。

明年幾乎是全球重要選舉年,下半年美國總統選舉正式開啟,民主黨和共和黨以及共和黨內部,對於是否進一步軍援烏克蘭有著幾乎難以調和的不同立場,這個選舉固然重要。但是,有兩場幾乎同期舉行的選擇可能更加重要,這就是俄國和烏克蘭各自的總統選舉!2024年3月17日,俄羅斯將舉行總統選舉投票;2024年3月31日(法定投票日是指3月的最後一個周日),烏克蘭將舉行總統選舉投票。雖然現在距離明年3月還有大半年,但是選舉工程不可能到最後一天才進行,至少半年前已經開啟。換言之,是今年10月左右,選舉氣氛會陸續出現。但正如本欄之前曾經提及,每年10月中到11月底左右,是東歐大地的「道路泥濘季節」,秋雨造成道路普遍變得泥濘不堪,無論裝甲車輛,還是步兵行走,都會陷入到粵語所講的「爛泥絆」之中,行動效率大打折扣,同時暴露給對方定位攻擊的風險更高。因此,當這個「戰爭淡季」來臨之日,恰恰就是兩國為下一屆總統選舉作準備之時了。

總統選舉快臨,澤連斯基陷兩難

有一個違反打擊直覺的現象,就是烏克蘭這個被西方主流媒體看成相對民主化的國家,在戰爭狀態之下,到底會否如期進行總統選擇,目前並不明朗。根據烏克蘭最新版的憲法規定,在實施軍事戒嚴期間,可以暫停總統選舉。但到底澤連斯基會不會真的暫停選舉,烏克蘭拉達(即國會)內各個政黨是否真的支持暫停選舉,與其說取決於憲法軍事法的規定,不如說取決於烏克蘭人民對於久攻不下、徵兵連連的戰爭還能有多大的忍受力。雖然澤連斯基在國外累積了巨大的政治聲望,但在竭澤而漁式的徵兵和婦孺分流他國的國內環境下,不見得他能享有西方媒體所推崇的同等聲望。美軍和北約國家希望烏克蘭集中西方援助和培訓的兵力兵器,全力突破俄軍防線,但澤連斯基不願在沒有制空權之下,用這種人海戰術式的兵力集中來面對俄軍堅固的地雷陣防線,寧可把每個戰鬥旅再細分為若干戰術小分隊,以小股部隊多路試探進擊,以求減少傷亡,突破俄軍防線。先不評價這種「小股部隊戰術」的軍事合理性,但這至少反映了一點:澤連斯基並不願為了反攻而承受太大的傷亡,無論他的不願是出於人道關懷,還是出於顧忌傷亡惹來民心轉向和政治反對。這就出現了一個兩難之局:

如果為了爭取明年選舉之前打贏戰爭,迫降俄國,那麼現在就要集中兵力,猛烈反攻,不恤人命,但這個就要承受之後的個人政治風險;但如果現在放緩攻勢,等待美國和北約久違的戰鬥機和其他武器裝備到位(飛行員駕駛戰鬥機還要用四個月到半年訓練才能形成有效戰鬥力),那麼戰爭肯定拖到明年選舉期,那到時候選,還是不選?

至於俄羅斯,又是令人違反直覺的是,第一,它從來沒有說過要暫停總統選舉,而且各個政黨都有潛在的參選人,這些都是公開的。普京本身不屬於任何政黨,當然也有紹國防部長伊古將軍擔任黨魁的統一俄羅斯黨的全力支持;第二,甚至有一位退役的海軍陸戰隊軍官在七月底明確表示參選來年總統!換言之,至少在帳面上,俄羅斯總統選舉看上去更加具有「民主色彩」,更具「開放性」。那麼這場戰爭又如何影響俄羅斯政治呢?下期再談俄羅斯的所謂「政治局2.0」格局。