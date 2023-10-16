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16/10/2023

以巴衝突：從兩個歷史故事，看反恐戰略的兩難

#大國博弈 #以巴衝突 #以色列 #巴勒斯坦 #軍事 #哈馬斯
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  • 鄧飛

    鄧飛

    香港立法會議員

    全國港澳研究會理事

    香港將軍澳香島中學校長

    香港教育工作者聯會副主席

    飛常談

　　截至本文撰寫之日，以色列在加沙地帶持續轟炸，據報已經炸死了第六名哈馬斯頭目，地面部隊坦克隨時殺進加沙，當地巴勒斯坦人在以色列軍方要求之下，緩緩撤向加沙南部。本文不談歷史恩怨，只講純粹從軍事戰略效能的角度，看看這場報復性質的「反恐作戰」，到底將有多大的成效。有一句網絡名言：歷史不會重演，但會押韻。所謂「押韻」，比喻有類似的情節出現，可供參考。平常所謂的以史為鑑，其實也是這個意思。先看兩個歷史故事：

 

故事一：野火燒不盡，春風吹又生

 

　　明朝末年，流寇四起。其中力量最大的是高迎祥，自稱「闖王」，隊伍所向披靡，甚至一度攻下皇家故鄉鳳陽，焚毀宮殿，勢不可擋。但在崇禎九年（公元1636年），高迎祥中伏被擒而受誅。

 

　　流寇被消滅了嗎？當然沒有，沒了高迎祥，卻還有更強的李自成。老李在老高死後，接過了「闖王」稱號，繼續流動作戰，橫掃各省。但到了崇禎十一年（公元1638年），明朝採取所謂「四正六隅」的十面圍堵、甕中捉鼈戰略，李自成在陝西潼關南原之戰中，被包圍的明軍打得兵敗如山倒，「自成盡亡其卒，獨與劉宗敏、田見秀等十八騎潰圍，竄伏商洛山中」（見於《明史 列傳第一百九十七》）。也就是說，幾乎全軍覆滅，只剩他和18名騎兵，竄流潛伏在陝西省商洛一帶的山區之中。

 

　　流寇被消滅了嗎？當然沒有，幾近覆亡的李自成，很快就捲土重來。就算他真的滅亡了，還有另一個實力有過之無不及的張獻忠！

 

　　古人有云：千軍易得，一將難求。對付「流寇」也好，「恐怖分子」也罷，消滅其有生力量容易，消滅其帶頭大哥很難。只要帶頭大哥仍在，只要有帶頭大哥領袖才能的人尚在，不怕不能重新組織新的隊伍。

 

以色列持續轟炸加沙地帶，據報已炸死六名哈馬斯頭目。(AP)

 

故事二：「徹底剿滅，永絕根株」（出自乾隆皇帝語）

 

　　清朝西北部有所謂的衛拉特蒙古，即明朝所謂的瓦剌蒙古，長期威震漠北和中亞。當中尤其以準噶爾部最為強盛，橫掃今天新疆、外蒙和中亞哈薩克、烏茲別克等地。清朝從康熙、雍正，到乾隆三代皇帝，歷經七十餘年，對該部可謂剿撫並用，和戰俱行，耗費大量軍費和兵力，仍舊不得安寧。準噶爾騎兵仍然形同疾風，在中國西北、青藏和中亞地區幾乎是想打哪裏，就打哪裏。

 

　　乾隆二十三年（公元1758年），清廷終於失去耐心，決定要徹底解決問題。清軍深入西北，不僅徹底從軍事上打垮準噶爾部，而且皇帝嚴令，要「搜山檢海」、「必應全行剿滅，不得更留餘孽」、「此次進兵非同一般，務將徹底剿滅，永絕根株」。清軍遂分成若干搜索隊，劃分每一隊的責任片區，實施全面覆蓋、刮地三尺式的搜索和剿殺準噶爾部眾。除了極少數逃去中亞地區而最後融入當地突厥語系部族之外，餘下男丁皆被斬殺，婦孺多在押返內地為奴的路途上死掉。清朝宗室子弟愛新覺羅．昭槤編撰的《嘯亭雜錄》一書記載：

 

　　「凡山險水涯，可漁獵資生之地，悉搜剔無遺，時厄魯特（即衛拉特蒙古的另一個譯名）懾我兵威。雖一部有數十百戶，莫敢抗者，呼其壯丁出，以次斬戮，寂無一聲，並首就死，婦孺悉驅入內地賞軍，多死於途中，種類盡矣。」最重要是最後的四個字。結果，世上再無準噶爾部，準噶爾從此變成了一個地名：準噶爾盆地。

 

　　乾隆皇帝這種對付遊牧民族的方法，算是夠徹底的了。但是，18世紀可以用這種方法，不等於今天可以用。18世紀的戰爭倫理觀念，或許可以接受這種方法，不等於21世紀的主流觀念可以接受！尤其在電視直播、網絡直播的全媒體時代，即使從帳面上，今天雙方的傷亡人數，與以往的中東戰爭相比要少，但傷亡的畫面卻直接呈現在全球人們眼中，令人不堪忍受。因此，這就讓「反恐作戰」陷入兩難：

 

　　如果是採取故事二的「徹底剿滅」，那麼不僅激怒全球坐在網絡和電視前面的人們，而且也激起其他巴勒斯坦人、阿拉伯人乃至伊斯蘭信徒的仇恨怒火。哈馬斯不是唯一的隊伍，還有更為激進的真主黨，還有更更激進的其他隊伍正在蠢蠢欲動。仇恨，是滋養極端主義和恐怖襲擊的最佳養份。

 

　　但如果不採取「徹底剿滅」，那就變成故事一，只要有火種成為漏網之魚，那麼捲土重來未可知，特別是據報以色列軍方要求加沙北部的巴勒斯坦人，在短時間內必須撤出加沙地帶，那麼在撤退的難民人潮之中，誰能保證沒有混進了哈馬斯人員？以撤退來保存火種，所謂「留得青山在，哪怕無柴燒」。

 　　

以色列的地面部隊已集結在加沙邊界，隨時進行攻擊。(AP)

 

　　但與此同時，一如本文開頭所提，據報以色列已經擊斃了六名巴勒斯坦的核心領導人，那就意味著以色列還是掌握一定的軍事情報能力，能夠精確偵測和認定目標人物，從而引導戰機作定點轟炸，一舉擊殺哈馬斯頭目。既然能精準追蹤、識別和定位對方帶頭大哥，那麼就能突破上述的兩難局面，毋須用故事二的「徹底剿滅」，照樣能夠擒賊先擒王，避免出現故事一的「野火春生」。

 

　　不過，這又帶來另外一對問題：

 

　　如果有這麼強大而高效的追蹤、識別和定位對方頭目的情報作戰能力，那為甚麼無法偵知和預警這次哈馬斯發動的偷襲？

 

　　如果有這麼強大而高效的追蹤、識別和定位能力，那應該同時用於識別和追蹤被哈馬斯擄去的以色列人質，從而救得一個算一個。

 

　　即管拭目以待，看看殺入加沙地帶的以色列地面部隊，是如何既要救援數以百計人質，又要打擊哈馬斯的「地道戰」，徹底消滅哈馬斯軍事隊伍。

 

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