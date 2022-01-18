  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

19/01/2022

倉鼠染新冠全球首例 港府全數撲殺 銅鑼灣寵物店顧客與夫中招

#垂直傳播 #煙囱效應 #大坑東邨東滿樓 #肺炎疫情 #袁國勇 #倉鼠 #撲殺 #愛協 #棄養
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港發現全球首宗倉鼠天然感染新冠病毒個案，銅鑼灣寵物店Little Boss的23歲女店員染Delta後，一名女顧客及其夫亦中招；店內荷蘭入口的11隻倉鼠及大埔倉庫環境樣本均呈陽性，除逾百名顧客要檢疫，去年12月22日及今年1月7日入口兩批次至少逾2,600隻倉鼠及其他小型動物、以及全港寵物店倉鼠均須人道處理，當局更籲市民把去年12月22日或之後購買的倉鼠交出人道處理，飼主須強檢。

 

　　愛協對當局決定感震驚及遺憾，質疑措施未關顧動物福利，籲主人勿過分恐慌及棄養。

 

　　23歲銅鑼灣Little Boss女店員本月15日確診，發病前一直有上班，僅於去年12月27日、本月3及10日休假，上班時戴口罩。而昨新增1名67歲退休女士確診，她本月4日與女兒曾到該店買倉鼠，4日後再跟女兒返店換籠及買倉鼠糧食，逗留10至15分鐘，期間曾與確診女店員交談，但3人均戴口罩並保持約1米距離。齊針婦人本月12日起頭痛，2日後咳嗽求診及檢測，16日確診，其73歲丈夫亦初陽，居住的香港仔嘉隆苑嘉昇閣昨晚圍封。

 

店內11倉鼠帶毒

 

　　衞生防護中心發現，店內動物來自大埔太平工業中心2座一倉庫，曾有23歲女職員檢測結果「不確定」，入院則呈陰性。漁護署在倉庫採集的511個環境樣本中，動物籠、食物盤樣本呈陽性，20至30名職員須檢疫；而Little Boss內125個動物樣本，包括78隻倉鼠及兔仔等，11個倉鼠樣本初陽。

 

　　中心總監徐樂堅稱，當局懷疑店內有至少2個傳播可能性，包括人與人、或動物傳人，要求本月7至15日曾到該店150名顧客檢疫，其中112人有電話或屬會員，餘下22人循信用卡或電子支付追蹤；曾於1月7日後買倉鼠人士須強檢，涉及300宗交易。

 

　　當局又發現Little Boss曾於去年12月22日及1月7日入口兩批次共2,638隻倉鼠，中轉倉樣本呈陽性，籲去年12月22日或之後在香港任何地方購買倉鼠人士須強檢，並將倉鼠交予漁護署檢測及人道處理；一旦呈陽性，飼主須檢疫。

 

　　漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗稱，文獻指倉鼠在實驗室證實可染疫，病毒會在鼠群中傳播，因從未發生過在天然環境下染疫，進口的荷蘭亦無倉鼠爆疫，故屬全球首例。他稱，倉鼠互相感染後，帶病毒的排洩物難保不傳人，銅鑼灣Little Boss及大埔倉庫共1,000多隻倉鼠、兔子等須人道毀滅，並要求全港34間售賣倉鼠寵物店停業，檢走所有倉鼠及人道處理，其他如兔子、龍貓等檢測陰性後才交還及復業，並即暫停進口倉鼠及小型哺乳類動物，要求出口國為出口的細小動物作檢測。

 

未證傳人前撲殺 愛協稱震驚

 

　　對未證倉鼠傳人前已撲殺是否不人道，漁護署署長梁肇輝指，已平衡風險及動物福利，「是穩陣做法」截斷病毒傳播。至於拒交倉鼠會否違法，他說今次非引用法例充公市民的倉鼠，僅「強烈建議」以保障市民健康。

 

 

 

　　惟愛護動物協會稱，昨接獲不少市民查詢，對當局決定感震驚及遺憾，認為措施未關顧動物福利及人與寵物之間的感情，將聯絡漁護署商討其他可行方案，望署方勿採取任何極端措施，籲主人勿過分恐慌及棄養寵物。

 

下一頁　飼主轟不人道 有網民聯署叫停

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#垂直傳播 #煙囱效應 #大坑東邨東滿樓 #肺炎疫情 #袁國勇 #倉鼠 #撲殺 #愛協 #棄養

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk