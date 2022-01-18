倉鼠染新冠全球首例 港府全數撲殺 銅鑼灣寵物店顧客與夫中招

【晴報專訊】本港發現全球首宗倉鼠天然感染新冠病毒個案，銅鑼灣寵物店Little Boss的23歲女店員染Delta後，一名女顧客及其夫亦中招；店內荷蘭入口的11隻倉鼠及大埔倉庫環境樣本均呈陽性，除逾百名顧客要檢疫，去年12月22日及今年1月7日入口兩批次至少逾2,600隻倉鼠及其他小型動物、以及全港寵物店倉鼠均須人道處理，當局更籲市民把去年12月22日或之後購買的倉鼠交出人道處理，飼主須強檢。

愛協對當局決定感震驚及遺憾，質疑措施未關顧動物福利，籲主人勿過分恐慌及棄養。

23歲銅鑼灣Little Boss女店員本月15日確診，發病前一直有上班，僅於去年12月27日、本月3及10日休假，上班時戴口罩。而昨新增1名67歲退休女士確診，她本月4日與女兒曾到該店買倉鼠，4日後再跟女兒返店換籠及買倉鼠糧食，逗留10至15分鐘，期間曾與確診女店員交談，但3人均戴口罩並保持約1米距離。齊針婦人本月12日起頭痛，2日後咳嗽求診及檢測，16日確診，其73歲丈夫亦初陽，居住的香港仔嘉隆苑嘉昇閣昨晚圍封。

店內11倉鼠帶毒

衞生防護中心發現，店內動物來自大埔太平工業中心2座一倉庫，曾有23歲女職員檢測結果「不確定」，入院則呈陰性。漁護署在倉庫採集的511個環境樣本中，動物籠、食物盤樣本呈陽性，20至30名職員須檢疫；而Little Boss內125個動物樣本，包括78隻倉鼠及兔仔等，11個倉鼠樣本初陽。

中心總監徐樂堅稱，當局懷疑店內有至少2個傳播可能性，包括人與人、或動物傳人，要求本月7至15日曾到該店150名顧客檢疫，其中112人有電話或屬會員，餘下22人循信用卡或電子支付追蹤；曾於1月7日後買倉鼠人士須強檢，涉及300宗交易。

當局又發現Little Boss曾於去年12月22日及1月7日入口兩批次共2,638隻倉鼠，中轉倉樣本呈陽性，籲去年12月22日或之後在香港任何地方購買倉鼠人士須強檢，並將倉鼠交予漁護署檢測及人道處理；一旦呈陽性，飼主須檢疫。

漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗稱，文獻指倉鼠在實驗室證實可染疫，病毒會在鼠群中傳播，因從未發生過在天然環境下染疫，進口的荷蘭亦無倉鼠爆疫，故屬全球首例。他稱，倉鼠互相感染後，帶病毒的排洩物難保不傳人，銅鑼灣Little Boss及大埔倉庫共1,000多隻倉鼠、兔子等須人道毀滅，並要求全港34間售賣倉鼠寵物店停業，檢走所有倉鼠及人道處理，其他如兔子、龍貓等檢測陰性後才交還及復業，並即暫停進口倉鼠及小型哺乳類動物，要求出口國為出口的細小動物作檢測。

未證傳人前撲殺 愛協稱震驚

對未證倉鼠傳人前已撲殺是否不人道，漁護署署長梁肇輝指，已平衡風險及動物福利，「是穩陣做法」截斷病毒傳播。至於拒交倉鼠會否違法，他說今次非引用法例充公市民的倉鼠，僅「強烈建議」以保障市民健康。

惟愛護動物協會稱，昨接獲不少市民查詢，對當局決定感震驚及遺憾，認為措施未關顧動物福利及人與寵物之間的感情，將聯絡漁護署商討其他可行方案，望署方勿採取任何極端措施，籲主人勿過分恐慌及棄養寵物。

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