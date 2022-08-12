單日確診入院連破200 半數年逾6旬 幼童20餘人

【晴報專訊】昨新增4,376宗確診，醫管局指，連日新入院確診人數破200，單計昨日一半入院者年逾6旬，3歲以下兒童有20多人，情況令人擔心。世衞指，Omicron流行致兒童病例急增，5至14歲病例佔全球總數10.44%，較原始病毒株多逾3個百分點。

接種科興降齡後，首周有2,200童打針。（政府新聞處資料圖片）

政府指，科興降齡後首周有2,200名3歲以下兒童接種，母嬰健康院下周一（15日）起可免預約打針。

本港昨多4,180宗本地確診，196宗輸入。醫管局總行政經理關慧敏指，公院有1,542人留醫，210人是新症，連續第2日新入院人數破200，「對比數周前，之前每日多數十人，情況令人擔心。」她續指，昨一半入院者逾60歲，20多人屬3歲以下。翻查資料，83名11歲以下兒童昨仍留院，年逾6旬者則有1,236人。

港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強指，染疫兒童出現嘶哮症、氣促及須用類固醇個案趨增，應盡早讓子女打針。

無打針8旬婦 肺部惡化病歿

另增一名85歲無打針婦離世，她有高血壓及甲狀腺問題，上月19日咳嗽到普通科門診求醫，翌日確診，病毒CT值達27.3，醫管局兩度經護訊鈴查問，因她無不適未獲發口服藥。惟8日後老婦再到急症室時，雖無發燒，但無胃口及氣喘，須氧氣治療，經靜脈注射抗病毒藥及處方類固醇後，仍肺部惡化後不治。關解釋，長者若未齊針，出現輕微不適可能快速惡化。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨多6間院舍共12宗陽性個案，筲箕灣逢源護老院有7名院友染疫，38人須檢疫；該院舍3針覆蓋率僅17%。另昨有231間學校呈報287宗陽性，3校局部停課1周。

世衞最新報告指，Omicron流行後兒童病例急增。至上月24日，5歲以下個案佔全球總病例2.47%，高於原始病毒株的2%，死亡佔比則略多0.01個百分點；5至14歲佔10.44%，較原始株多3.44個百分點。美國無打針的5至11歲兒童，每10萬人有19.1人入院，是有打針者2.1倍。

本港將科興接種年齡降低至3歲以下後，1周有2,200名6個月至3歲大兒童打針。衞生署母嬰健康院下周一起可免預約打科興，兒童醫院及港鐵青衣站接種中心亦可打，今起開放預約。

衞生署下聯合科學委員會及特首專家顧問小組最新建議指，新冠疫苗能和其他疫苗同時接種；惟若父母想與減毒活疫苗保留接種間距，隔14日已足夠。

此外，本港今起實施「3+4」檢疫。資科辦指，紅碼確診者須打2針，並在第6、7日呈報快測陰性，才會獲藍碼；若未齊針則要隔離滿14日，才會轉為藍碼。而現時黃碼不能進食肆等表列處所，惟稻苗學會榮譽會長黃傑龍透露，處所驗證器已設定「允許黃碼進入」權限，或為未來放寬鋪路。昨多9,800名旅客獲准提早離開檢疫酒店，累計2.28萬人可提早退房。

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