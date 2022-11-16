全家已打針幼女仍確診 高燒抽筋腦炎插喉保命 醫生籲早日帶子女接種

【晴報專訊】兩款兒童新冠疫苗已開打，但3歲以下接種首針率至今僅2成。有染疫兒童家長指，第5波疫情高峰時，全家雖已打疫苗但仍難逃感染，當時未達接種門檻的16個月大細女，更因新冠併發40度高燒，且持續抽筋，在兒科深切治療部（PICU）留醫長達18日。

欣欣(小圖，受訪者提供）一向活潑可愛，從未發過高燒，染疫後卻現重症使父親李先生十分驚惶，他坦言「未來第2、3針都會打齊」。

屯門醫院兒童及青少年科顧問醫生袁志立指，Omicron令嘶哮症頻現，今年上半年已有40宗；在PICU搶救的11名兒童中，5%至10%人因嘶哮症須插喉，籲家長早日安排子女接種。

病童家長李耀峰指，細女欣欣一向健康，今年3月初染疫後，一度性命垂危。他與太太早已打3針，2名8歲大孖女已打2針，即使染疫惟眾人病徵輕微，「當時未有BB針，特別怕傳染欣欣，妻女發病後即分房隔離，但2、3日後欣欣仍中招。」

李指，欣欣感染初期仍清醒，惟其後發高燒至40度。以溫水作物理降溫後，不但高燒未褪，更出現抽筋。「我們即刻打999送到博愛醫院，因病情嚴重，要轉送屯門醫院。」

袁志立醫生指，第5波後兒童重症頻現，當中不乏腦炎，有人留醫PICU達1個月。

袁志立指，第5波爆發後，兒童重症突增，欣欣是初期病例之一，入院時不清醒，需用抗抽筋藥，更因昏睡而要插喉，且出現中度腦炎，須處方瑞德西韋、類固醇、丙種球蛋白、托珠單抗等「猛藥」抑制過度免疫反應，避免腦炎惡化，最終在PICU留醫達18日始出院。

併發嘶哮 屯院半年收40症

李爸爸坦言當時極驚慌，為挽救女兒，只能促醫生用藥毋須顧忌，慶幸欣欣出院後未有後遺症。惟他猶有餘悸，至8月中科興兒童針開打後，即帶欣欣接種，「中過一次咁恐怖，唔想再經歷一次。」

袁補充，單計屯院，今年上半年已有40童併發嘶哮症入院，在PICU留醫11童中，5%至10%是因嘶哮症致喉嚨腫脹不能呼吸而插喉。他提醒，隨冬季流感來襲，已有兒童染「雙疫」個案，促家長勿對接種再猶豫。