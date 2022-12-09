將軍澳綫事故 涉車勾緩衝器鬆開 港鐵︰未甩卡

【晴報專訊】港鐵將軍澳綫韓製列車本周一發生列車疑「甩卡」，是月內第二宗嚴重事故。港鐵昨提交初步調查報告，相信事件源於列車第6、7卡的車勾裝置緩衝器鬆開，致兩車廂間的車間通道被拉長，結果啟動安全保護裝置並制停列車，但強調車勾和車間通道仍扣緊。有工程師指意味未有「甩卡」，平日緩衝器要送回原廠維修，料未必涉港鐵人員維修出錯。

港鐵指當日事故後工程人員將車廂分開以便移走列車，強調車卡間現空隙非事故導致。（資料圖片）

李家潤



當日列車被制停在將軍澳站前，導致將軍澳早上繁忙時間交通大混亂。港鐵車務總監李家潤昨稱，初步相信第6、7卡的車勾裝置上一個緩衝器鬆開，導致上方的車間通道被拉長，啟動安全保護裝置及制停列車，強調車勾和車間通道仍扣緊，列車亦無偏離軌道。



同類裝置已確認安全



香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生解釋，緩衝器正常情況下會在轉彎時伸長，惟鬆開則代表入直路時未收回，但車勾和車間通道仍扣緊則意味未有「甩卡」。



李家潤稱，該項組件供應商的技術團隊本周三晚抵港，與港鐵研究事件成因，包括組件運作、物料、大修組裝過程及環境因素等；港鐵亦已檢查所有同類裝置，生產商已確認全部安全，會在兩個月內提交詳細報告，亦應董事局要求全面檢討資產管理及維修安排。運輸及物流局指，政府正審視報告內容，密切監察港鐵跟進工作，機電署亦會跟進。



承認人手流失是挑戰



對工會及議員質疑港鐵人手不足影響維修質素，李家潤承認人手流失及招聘是挑戰，稱有不同手段安排足夠資源和人手，強調平日維修會按廠商指引，今次涉事組件是獨特組件，要交承辦商維修。



張年生表示，緩衝器鬆開原因可能性甚多，如液壓系統破損或部件斷裂，而組件一般都密封，屬罕見意外。他稱，緩衝器是精密部件，料港鐵未必有技術人員有能力維修，要送回原廠維修完畢，再「上螺絲」裝回列車，過程未必影響內部結構，相信未必是維修出錯導致意外。