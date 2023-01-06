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06/01/2023

7口岸周日先通關 日單向限額陸路5萬須預約 海空+港珠澳橋有票即可

#通關 #預約 #口岸
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　　【晴報專訊】中港封關近3年，終敲定後日（8日）起可持48小時陰性證明通關，首階段將開放7個海、陸、空口岸，每日單向配額共6萬個，其中深圳灣、文錦渡及落馬洲支綫佔5萬個，無論北上及南下均需經兩地政府網站預約，選定指定口岸、時段及日子過關，最多3人同行。而在港內地人北上及港人由內地返港，均不用申請配額，粗略估計有近百萬人受惠。至於高鐵，港府明言最快下周日（15日）通車。

 

　　特首李家超昨公布，本周日起重開7個出入境口岸，其中深圳灣、文錦渡及落馬洲支線，每日單向共5萬配額，其餘包括機場、港珠澳大橋、中港碼頭及港澳碼頭，毋須預約，「只要有機票、船飛、車飛都可直接去」，料承載量為1萬人；但小客車來往港珠澳大橋、文錦渡及深圳灣均須申請配額，包括司機及乘客，其中港珠澳大橋每日單向配額1,000人。

 

南下港人及北上內地人 料80萬人免申請

 

　　李指，兩地欲過關者均須經「政府一站通」及深圳市政府網上預約，選定指定口岸、時段及日子過關，並持48小時核酸陰性證明，即意味若即日來回香港及內地，毋須做兩次檢測。市民北上入境時，需以陰性結果填寫健康申報卡，若申報陽性或有病症，海關會作抗原檢測，按情況跟進，如居家隔離；政府則建議訪港旅客連續5日快測，一旦確診需呈報及居家隔離。兩地均無接種疫苗要求。

 

　　為方便旅客，市民北上後，返港毋須再領取「南下」配額，而內地人來港後，返回內地亦然。社區組織協會副主任施麗珊估計，本港有約10多萬至20萬雙程證者可首階段回鄉；而醫管局早前曾指，現有約60萬名港人在廣東省或周邊居住，加上現時「北上南下」每日共12萬配額，粗略估計每日有92萬人可受惠往返兩地。

 

　　李表示，在配額制下，首個月可有180萬人北上，兩個月則有360萬人，相等於香港人口一半，形容是復常一大步，「走到好近100%」，相信可刺激香港經濟，能令國際知道香港疫情受控，重申是按口岸工程、市民方便、安全及有序通關，如首階段暢順及檢視流程後，不排除「好快」進入第二階段，開放更多口岸，包括高鐵、落馬洲／皇崗、蓮塘／香園圍，並增配額人數。政務司司長陳國基說，農曆新年後，會安排跨境學童可返港恢復面授，毋須經網上預約過關。

 

西九高鐵站 不遲於1月15復運

 

　　對首階段未納入高鐵，運物局局長林世雄解釋，因停運3年需時演練及試運，內地段目前如常行車，需找空檔試運，且涉及車長眾多，單香港已有40人，計及所需時間後，預計西九高鐵站不遲於1月15日復運，屆時會開通西九站至福田、深圳北、廣州南等，並新增前往廣州東的列車服務。港鐵指下周初公布售票安排。

 

　　對有否評估鐵路線載客量，林指參考疫前數據，過往落馬洲支線鐵路每日單向可開90對班次列車，現時港鐵增50%列車，通關當日即有135對班次可投入服務，大部分時間提升至4至8分鐘一班，相信有充足承載力。對豁免預約者會否致「塞爆」關口，他指，船票及機票本身已限制流量。

 

　　國務院聯防聯控機制綜合組昨指，周日起逐步有序全面恢復內地與香港、澳門陸路口岸客運和水路客運，同時恢復辦理內地居民旅遊及商務赴港簽注。

 

 

下一頁　暫開放8周 一站通實名登記過關 首小時未能預約

轉載自: 晴報

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