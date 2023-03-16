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16/03/2023

45%僱主擬來季增人手 通訊媒體等渴才 旅遊業缺人至少3成

#招聘會
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　　【晴報專訊】疫後復常，全球搶人才。有人力資源顧問發布最新就業展望調查，發現有45%僱主預算未來3個月將增加人手，其中通訊媒體業、資訊科技業對人才需求最殷切；而85%僱主指面臨人才短缺問題，較去年增長2%，亦比全球平均的77%為高，其中旅遊業便最少缺少3成人手。

 

　　為解決人手荒，顧問建議推短期合約工或容許員工在其原居地處理工作。

 

　　人力資源顧問公司萬寶盛華於2月訪問本港510名僱主後發現，近半僱主預期將增加人手，萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，香港來季淨就業展望指數為30%，較全球指數高出7個百分點，較第一季上升8個百分點，按年上升27個百分點。可見兩地通關後，經濟由疫情中逐漸復甦，令整體就業情況進一步改善。

 

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊

 

　　行業之中，「通訊媒體業」錄得最高的淨就業指數、其次是「資訊科技業」和「醫療保健及生命科學業」；而五大短缺技能中，資訊科技及數據為首位，佔43%。徐玉珊解釋，發展創新科技是國際趨勢，不少企業亦開始推行彈性工作制度，允許在家辦公，因而對人工智能（AI）工程師、雲端工程師及機器學習工程師等職位的需求大增。她又指，因人口老化以及康健中心陸續投入服務，相信對醫護人員的需求會持續上升。

 

企業彈性工作 AI工程師需求大增

 

　　另85%僱主指面對人才短缺和招聘困難，較去年增長2%，亦比全球平均77%為高。徐表示，人手短缺情況在航空、酒店以及餐飲等行業皆可見，而通關後預計訪港旅客量將持續上升，加上大型宣傅活動，推動旅遊業，相信人手短缺持續，現時旅遊業缺至少3成人手，人手仍待時間恢復。但隨着各行各業開始復甦，相信勞工市場招聘情況應持續改善。

 

搵工非着眼高薪 要生活工作平衡

 

　　為招聘及挽留人才，徐指不少公司會選擇外判工作，或推出短期合約工，甚至允許員工在其原居地處理工作，甚或使用人工智能和自動化等技術減省人手。徐又指，現時不少人在找工作時的着眼點不再只是高薪，還包括是否能有生活和工作平衡，建議僱主可透過增加內部培訓及提供晉升機會、改善薪酬及福利等吸引人才。

 

 

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轉載自: 晴報

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