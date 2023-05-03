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03/05/2023

區會改革共470席採442方案 直選減至2成 入閘須「三會」提名資格審查

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　　【晴報專訊】現屆區議會任期年底屆滿，行會昨通過區議會改革建議，未來470席將按「442」比例劃分，委任及「三會」間選各佔4成，直選改雙議席單票制後大減至88席。入閘門檻亦提高，直選或間選均要取「三會」提名，並須通過資格審查。

 

區議會直選改為雙議席單票制後大減至88席，政府指為撥亂反正及去政治化。（資料圖片）

 

　　特首李家超形容，區議會曾「行錯咗路、到懸崖邊」，如今要撥亂反正，重回《基本法》列明的「非政權性區域組織」，並避免過分碎片化，議員不能「只談樹葉，不見樹木和樹林」。

 

　　李家超昨多次提到，區議會曾成為鼓吹「黑暴、港獨、攬炒」平台，形容是「行錯咗路，去到懸崖邊」，如今要從制度上撥亂反正，將國安放首位，從根本完善地區架構，提高地區治理能力和效能，回復至《基本法》第97條列明的「非政權性區域組織」。

 

　　當局建議，區議會恢復委任議席，並引入由地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會、分區委員會（下稱「三會」）成員投選的間選議席，兩者分別佔179和176席，餘下2成為直選議席。政制及內地事務局局長曾國衞稱，特首會按用人唯才原則委任愛國愛港人士。參加直選和間選均不必為三會成員，但同樣要向三會各取3票提名；直選要額外取5名選民提名。

 

李家超：排除破壞國安的人

 

　　政府亦會成立區議會資格審查委員會，由政務司司長任主席，確保參選人符合擁護《基本法》和效忠特區。李家超強調，有關安排只會排除「背叛香港利益，破壞國家安全的人」，持任何政見人士只要符合要求都可晉身議會。

 

　　李又提到，以往選區過小，議員「只睇樹葉，樹木都唔睇，更唔好講睇森林」，認為直選比例非唯一判斷制度優劣標準。他又質疑，英殖政府當年刻意製造未必符合《基本法》局面。

 

　　建制派對方案均表支持。民建聯議員周浩鼎認為，提名門檻及資審可防止反中亂港分子進入區議會；工聯會會長吳秋北相信，方案可讓各界別均衡參與；新民黨亦表歡迎。民主黨主席羅健熙指，相信黨友符「愛國愛港」，但難理解政府標準，是否參選要再與黨友討論，承認直選議席大減，當選難度更高。

 

　　中大政政系高級講師蔡子強直言，新直選比例比1982年初設區會時更差，以往一般市民可參選，但現既要三會提名，三會又經政府委任，即間接受政府影響，門檻「高過天花板」，估計新機制下民主派最多可取一半直選議席，即整體1成議席，惟不一定順利入閘，恐未必有意慾參選。但全國港澳研究會顧問劉兆佳不認同方案是倒退，重申區議會僅輔助行政機關，並反駁達愛國者基本要求簡單，只須「效忠、擁護」，不做任何損港利益及勾結外國勢力。

 

　　至於為何仍保留區議會及少數直選議席，蔡認為是為安撫建制派及地方勢力，若突戲劇性取消，更招人話柄；但劉兆佳估計，中央希望爭取市民支持，留空間予民主派參選。

 

 

下一頁　選區大減至44個 各區最多8個直選議席

 

轉載自: 晴報

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