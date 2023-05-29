日出康城單位裝修疑打穿主力牆 測量師︰影響周邊承托

【晴報專訊】近日網傳港鐵旗下日出康城首都一個單位的裝修設計片段，指為滿足業主有「酒店式套房」的要求，設計師打通客廳及睡房，疑似打穿主力牆改為房門，事件引起居民擔心影響大廈結構安全。

涉事的單位位於日出康城首都，港鐵表示正聯絡業主，要求入屋了解。（資料圖片）

港鐵昨回應，未曾收到相關單位就結構改動的裝修申請，客務處已聯絡業主要求入屋了解，並保留追究損失的權利。有測量師指，相關改動對外牆承托或有影響，可導致其他結構部分有裂痕，需先評估並即時加固，否則對樓宇構成風險。

首都一個實用面積681呎3房單位的裝修完工及平面圖則片段，近日成熱話。片中提到，業主想打造「三邊落床」及有兩邊床頭櫃的酒店式套房效果，設計師遂將3房連走廊一併打通，改為一間大主人套房及衣帽間，打穿客廳與睡房之間一面牆改為房門，整個總裝修費達78萬元。

有網民指涉事單位疑似打穿主力牆作房門（紅圈示）（網片截圖）

但有網民發現，單位疑似打穿主力牆作房門，擔心危及大廈結構。其後，首都客服處發通告，指多名住客反映上述情況，已調查及跟進，如發現屬實，將要求還原。片段中更訪問了相關設計師Adam Lai，翻查資料，他為室內設計公司OooooLab設計總監，本報致電查詢時未有人接聽。

港鐵將保留追究損失權利

港鐵昨回應指客務處前日收到居民查詢，指有單位裝修時疑曾改動室內結構並拆除主力牆，惟客務處未曾收到其改動的裝修申請，已隨即聯絡業主，以便盡快安排專業工程人員入單位了解。

港鐵指如發現單位有結構改動而未得相關政府部門批准，客務處會要求業主還原，並保留追究一切改動工程引起損失權利。

屋宇署指正聯絡日出康城物業管理處，以確定涉事單位地址及調查是否屬實，如發現違《建築物條例》將採取執法行動，現行法例最高刑罰為監禁2年及罰款40萬；如有關工程導致任何人受傷或財產損毀，可判監3年及罰款100萬元。署方可向業主發清拆令糾正違規。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示新樓樓高數十層，即使單位小，仍有不少間隔牆為主力牆，若進行改動會導致其他局部構件因壓力增大而出現裂痕，破損部分再擴展，累積影響周邊結構負荷，對樓宇整體有風險。

改動或影響樓上單位樓板

他說，從片段所見，被改動牆壁或接連外牆結構，而單位有露台，相關改動或影響樓上單位樓板，須工程師了解評估，並進行加固工程，再修復還原。