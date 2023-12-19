留人才｜疫情後混合工作模式普及化！與員工期望存落差？網絡設備供應商︰專注投資科技工具助員工適應新工作常態

長達3年的新冠疫情，讓不少打工仔及僱主改變一向的傳統辦公模式。企業紛紛需重新思考，如何提供更靈活和適應性的工作環境，以滿足員工需求和期望，從而留住人才。

不過，近日有報告指出，目前亞太區有部分僱主，依然與員工對於混合工作的期望，以及所提供的支援，仍存有落差，導致工作效率受影響。

隨著社會復常，不少打工仔已重返辦公室工作；但與此同時，亦有不少人期盼能選擇遙距工作，彈性選擇工作地點。因此，近年不少企業都選擇建構混合工作模式，平衡各方需求。可是現時企業所提供的混合工作環境，又是否切合員工所需？

盼續遙距工作 勢成新常態

網絡設備供應商思科（Cisco）近日最新發布的調查報告《From Mandate to Magnet：The Race to Reimagine Workplaces and Workspaces for a Hybrid Future》，訪問了7個亞太市場，包括香港、台灣、韓國等共9,200名全職員工和1,650名僱主，探討目前的混合辦公發展情況。

Cisco亞太區日本及大中華協作部門董事總經理Sandeep Mehra提到，目前不少公司所提供的支援以及工作環境，早已不符合現今打工仔的需求，尚未準備好迎接新的工作方式。（曾曉汶攝）

報告揭示，亞太地區接近9成組織，至少有10%的員工正採用混合工作安排，其中一半更是超過40%。思科預計，相關趨勢將會持續成長。Cisco亞太區日本及大中華協作部門董事總經理Sandeep Mehra早前在年度峰會Cisco Live後，接受傳媒訪問時稱，由於在疫情過後，大眾已經了解到工作的地點不再僅僅限定於辦公室，所以混合工作模式已普及化。他引述報告指，四分之三的受訪僱主預計混合工作安排，將在兩年內嵌入職場成為常態。

近年不少企業都選擇建構混合工作場所，來平衡各方的需求，惟目前企業所提供的混合工作環境仍有改善空間。（Cisco圖片）

但Mehra亦提到目前不少企業所提供的支援以及工作環境，已不符合現今打工仔的需求，且未準備好迎接新的工作方式。報告揭露，72%的香港受訪員工認為，他們現時的辦公室並不完全適合他們，導致難以發揮最佳工作水準。

舉例，在辦公室布局方面，88%亞太區受訪僱員認為，目前的配置並不利於協作和集思廣益；71%香港受訪僱員認為公司的個人工作站、大型（73%）與小型（74%）會議室，均對於提高辦公室生產力起不了作用。

會議室技術問題 損工作效率

他道出主要原因，「雖然僱主在部署混合工作協作技術方面，已有一定的進步，但依然有許多企業的會議室仍出現技術問題，影響員工工作效率。」報告亦顯示，65%香港受訪者認為目前辦公室的影音端點（Endpoints）不足，亦出現影音體驗品質不佳（58%）的情況，導致不少僱員認為，僱主並沒有為推行混合工作而作出有效的支援，無法達到及適應他們不斷變化的需求和期望，干擾及影響工作。

Mehra呼籲僱主，可更專注於將投資科技工具，且整合到工作場所中，確保所有人都可以和懂得使用這些技術，平穩度過難關，走到新工作常態。