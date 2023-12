留人才｜疫情後混合工作模式普及化！與員工期望存落差？網絡設備供應商︰專注投資科技工具助員工適應新工作常態

長達3年的新冠疫情,讓不少打工仔及僱主改變一向的傳統辦公模式。企業紛紛需重新思考,如何提供更靈活和適應性的工作環境,以滿足員工需求和期望,從而留住人才。

不過,近日有報告指出,目前亞太區有部分僱主,依然與員工對於混合工作的期望,以及所提供的支援,仍存有落差,導致工作效率受影響。

隨著社會復常,不少打工仔已重返辦公室工作;但與此同時,亦有不少人期盼能選擇遙距工作,彈性選擇工作地點。因此,近年不少企業都選擇建構混合工作模式,平衡各方需求。可是現時企業所提供的混合工作環境,又是否切合員工所需?

盼續遙距工作 勢成新常態

網絡設備供應商思科(Cisco)近日最新發布的調查報告《From Mandate to Magnet:The Race to Reimagine Workplaces and Workspaces for a Hybrid Future》,訪問了7個亞太市場,包括香港、台灣、韓國等共9,200名全職員工和1,650名僱主,探討目前的混合辦公發展情況。

Cisco亞太區日本及大中華協作部門董事總經理Sandeep Mehra提到,目前不少公司所提供的支援以及工作環境,早已不符合現今打工仔的需求,尚未準備好迎接新的工作方式。(曾曉汶攝)

報告揭示,亞太地區接近9成組織,至少有10%的員工正採用混合工作安排,其中一半更是超過40%。思科預計,相關趨勢將會持續成長。Cisco亞太區日本及大中華協作部門董事總經理Sandeep Mehra早前在年度峰會Cisco Live後,接受傳媒訪問時稱,由於在疫情過後,大眾已經了解到工作的地點不再僅僅限定於辦公室,所以混合工作模式已普及化。他引述報告指,四分之三的受訪僱主預計混合工作安排,將在兩年內嵌入職場成為常態。

近年不少企業都選擇建構混合工作場所,來平衡各方的需求,惟目前企業所提供的混合工作環境仍有改善空間。(Cisco圖片)

但Mehra亦提到目前不少企業所提供的支援以及工作環境,已不符合現今打工仔的需求,且未準備好迎接新的工作方式。報告揭露,72%的香港受訪員工認為,他們現時的辦公室並不完全適合他們,導致難以發揮最佳工作水準。

舉例,在辦公室布局方面,88%亞太區受訪僱員認為,目前的配置並不利於協作和集思廣益;71%香港受訪僱員認為公司的個人工作站、大型(73%)與小型(74%)會議室,均對於提高辦公室生產力起不了作用。

會議室技術問題 損工作效率

他道出主要原因,「雖然僱主在部署混合工作協作技術方面,已有一定的進步,但依然有許多企業的會議室仍出現技術問題,影響員工工作效率。」報告亦顯示,65%香港受訪者認為目前辦公室的影音端點(Endpoints)不足,亦出現影音體驗品質不佳(58%)的情況,導致不少僱員認為,僱主並沒有為推行混合工作而作出有效的支援,無法達到及適應他們不斷變化的需求和期望,干擾及影響工作。

Mehra呼籲僱主,可更專注於將投資科技工具,且整合到工作場所中,確保所有人都可以和懂得使用這些技術,平穩度過難關,走到新工作常態。