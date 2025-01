移民英國｜「過分禮貌」是扣分表現？英國年輕人其實很直接！

來英國前經常聽到有人「教路」,跟當地人說話不能太直接,要委婉有禮,除了「唔該前」、「唔該後」,即使有意見表達也不能直接說出要求,不然就像下達指令,給人一種由上而下的感覺,有失尊重。事實上,比起香港人的爽直,英國人說話的方式確實喜歡繞圈子,說漂亮的話,但並不適用於所有場合,尤其對當地年輕人來說,「過分禮貌」反而是扣分表現,給人一種「生外」的感覺。

英國人如何說「請再說一遍」?

以前上英文堂一定學過,如果聽不清楚別人的話,請他們再說一遍,較有禮貌的表達方式是「I beg your pardon」,但在英國聽得最多的是「Sorry, please say it again」,如果較相熟,幾乎每個星期都見面的年輕人,會直接說「say it again」,並不代表他們不禮貌,而是成為朋友後不用再說「敬語」的概念。

因此,英式語言的藝術,是在不同情境或場合,懂得運用不同的表達方式,與對方拉近關係並保持適當的距離。例如在職場上,如果初相識、剛碰面,用較正式的語氣保持距離並無不妥,若已入職一個月,幾乎每日都會見面溝通,仍然用初相識的語氣跟對方說話,很容易產生距離感。只要不涉及對方私人領域,在保持禮貌的情況下,不妨直接一點。

「Sorry」不等於對方向你道歉

英國人不輕易向人道歉,但他們常把「Sorry」掛在嘴邊,這只是他們的口頭禪,並無真正的悔過之意,他們會因為在地鐵裏與陌生人的身體碰撞而說「對不起」,或在咖啡店佔了一個無人的桌位而與鄰座的客人道歉,這是他們用來化解尷尬的基本禮儀。大部分英國人都不認為自己有錯,即使真正做錯都不會輕易向別人道歉,他們總有千萬種理由為自己辯解,這才是他們的真實面貌。