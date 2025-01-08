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08/01/2025

移民英國｜「過分禮貌」是扣分表現？英國年輕人其實很直接！

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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　來英國前經常聽到有人「教路」，跟當地人說話不能太直接，要委婉有禮，除了「唔該前」、「唔該後」，即使有意見表達也不能直接說出要求，不然就像下達指令，給人一種由上而下的感覺，有失尊重。事實上，比起香港人的爽直，英國人說話的方式確實喜歡繞圈子，說漂亮的話，但並不適用於所有場合，尤其對當地年輕人來說，「過分禮貌」反而是扣分表現，給人一種「生外」的感覺。

 

 

英國人如何說「請再說一遍」？

 

　　以前上英文堂一定學過，如果聽不清楚別人的話，請他們再說一遍，較有禮貌的表達方式是「I beg your pardon」，但在英國聽得最多的是「Sorry, please say it again」，如果較相熟，幾乎每個星期都見面的年輕人，會直接說「say it again」，並不代表他們不禮貌，而是成為朋友後不用再說「敬語」的概念。

 

　　因此，英式語言的藝術，是在不同情境或場合，懂得運用不同的表達方式，與對方拉近關係並保持適當的距離。例如在職場上，如果初相識、剛碰面，用較正式的語氣保持距離並無不妥，若已入職一個月，幾乎每日都會見面溝通，仍然用初相識的語氣跟對方說話，很容易產生距離感。只要不涉及對方私人領域，在保持禮貌的情況下，不妨直接一點。

 

「Sorry」不等於對方向你道歉

 

　　英國人不輕易向人道歉，但他們常把「Sorry」掛在嘴邊，這只是他們的口頭禪，並無真正的悔過之意，他們會因為在地鐵裏與陌生人的身體碰撞而說「對不起」，或在咖啡店佔了一個無人的桌位而與鄰座的客人道歉，這是他們用來化解尷尬的基本禮儀。大部分英國人都不認為自己有錯，即使真正做錯都不會輕易向別人道歉，他們總有千萬種理由為自己辯解，這才是他們的真實面貌。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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