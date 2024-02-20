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20/02/2024

辦公室政治｜向老闆打小報告不外乎這兩招！最識先入為主、抹黑對手！該如何應對？

#管理 #打小報告 #辦公室政治 #職場 #辦公室求生術
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　玩辦公室政治的人，攻擊對手不外乎兩招：一是質疑對手的能力；二是批評他的態度。

 

　　能力高低是人人都見得到的，而且可用業績和表現來衡量，不容易被攻擊；至於一個人的態度嘛，不是人人都看得見，更沒有客觀數據去佐證，所以最容易被人大做文章。

 

　　玩辦公室政治的人，一定工於心計，有謀劃，而且肯定心術不正。我們也會對其他人的能力和態度有意見，但最多也只是發發牢騷，卻絕對不會在老闆面前說三道四。不是因為我們沒有想過，而是我們認為這是十分低莊，看不起這種行為。

 

　　但玩辦公室政治的人卻不同，他們非常懂得先入為主的優勢，會把握時機，專門挑在老闆面前利用任何機會，見縫插針，說盡對手的壞話。

 

　　要攻擊對手的能力時，他們不會在項目啟動之前出手，因為未見到成績。在項目啟動之中，他們會看看老闆的眉頭眼額，然後順勢而行。順順利利的話，就說老闆英明；有阻滯的話，就語帶相關的說對手不是。

 

　　總之他們不會無的放矢，會看準時機。若果項目完成，並取得成功，也不代表不受攻擊。因他可以淡化成效，例如說：「這個項目超支很多。」這樣便把項目的成功，由對手的優秀演化成用錢堆砌出來。

 

　　他亦可轉移視線，例如說：「這個產品的顏色吸引，設計師應記一功。」原先產品的策劃是主打，經他一說，成了配菜。

 

　　在美國公司工作時，內地總經理亦不例外。他先在美國老闆面前「質疑」我的能力，但我做出來的雜誌卻受顧客歡迎，銷售成績亦佳，於是他以我不是內地人，來「質疑」我對內地讀者的閱讀習慣不認識。

 

　　這「質疑」不容易打破，因為我不是內地人是事實。而從邏輯上看，我不是內地人自然對內地讀者的閱讀習慣沒有充分認識，似乎十分正常。

 

　　內地總經理因為是內地人，理論上對內地讀者的閱讀習慣有認識，這又正常不過，可謂一箭雙鵰。

 

　　雖然我不是內地人，但不代表我對內地讀者的閱讀習慣不認識；同樣道理，內地總經理是內地人，並不意味他對內地讀者的閱讀習慣有認識。只不過他早在美國老闆面前說了，我事後怎樣解釋也沒有用。

 

　　先入為主，我們何嘗不是，不容易改變已有的看法；只不過我們沒有害人之心罷了。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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