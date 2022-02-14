14/02/2022
春夏Friday Casual Wear合用：牛仔褲也能穿出高級感？高中低腰、闊腳、直筒哪一款最適合自己？
Priscilla Chan
Priscilla Chan
香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。
2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong在2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。
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隔周五刊出
春夏，還有甚麼單品比牛仔褲更實穿更百搭？
挑選牛仔褲的第一步，不是版型，不是顏色，不是面料，而應該知道：為甚麼有的牛仔褲看起來充滿廉價感，而有的牛仔褲看起來是高級感？
牛仔褲的廉價感除了面料及鎖邊工藝，還有幾個關鍵點：
1、繁瑣的腰封式超高腰+整排紐扣
2、粗糙的鏤空+鏈條
3、自帶腰帶式設計
4、全鬆（橡筋）緊腰帶或後背鬆緊腰帶設計
5、大面積拼接鏤空蕾絲等
以上都是常見的，讓牛仔褲看起來廉價，這些設計往往有些畫蛇添足。
同樣，牛仔褲的高級感除了面料及鎖邊工藝，還有幾個關鍵點：
1、把重點放在提升版型優勢，而非不必要的裝飾
2、版型簡約，但是注重紐扣五金的質感、顏色和褲子本身是否協調
3、注重明線的粗細、顏色在褲子面料上顯得是否協調，是否適合褲子的風格
4、注重褲長對比例的影響，上身時褲襠位置是否會鼓包等細節
我們可能不太留意這些細節，但一條牛仔褲的高級感往往來源於這些細節的支撐。
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