春夏Friday Casual Wear合用：牛仔褲也能穿出高級感？高中低腰、闊腳、直筒哪一款最適合自己？

春夏，還有甚麼單品比牛仔褲更實穿更百搭？

挑選牛仔褲的第一步，不是版型，不是顏色，不是面料，而應該知道：為甚麼有的牛仔褲看起來充滿廉價感，而有的牛仔褲看起來是高級感？

牛仔褲的廉價感除了面料及鎖邊工藝，還有幾個關鍵點：

1、繁瑣的腰封式超高腰+整排紐扣

2、粗糙的鏤空+鏈條

3、自帶腰帶式設計

4、全鬆（橡筋）緊腰帶或後背鬆緊腰帶設計

5、大面積拼接鏤空蕾絲等

以上都是常見的，讓牛仔褲看起來廉價，這些設計往往有些畫蛇添足。

同樣，牛仔褲的高級感除了面料及鎖邊工藝，還有幾個關鍵點：

1、把重點放在提升版型優勢，而非不必要的裝飾

2、版型簡約，但是注重紐扣五金的質感、顏色和褲子本身是否協調

3、注重明線的粗細、顏色在褲子面料上顯得是否協調，是否適合褲子的風格

4、注重褲長對比例的影響，上身時褲襠位置是否會鼓包等細節



我們可能不太留意這些細節，但一條牛仔褲的高級感往往來源於這些細節的支撐。

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