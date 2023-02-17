全球城市塞車排行榜！香港竟排在百名之外？亞洲14城市塞過曼谷？行車最慢係呢個地方！

最近，外國有公司公布了一個交通指數排行榜，當中更提到全球哪一個地方行車速度最慢，平均每10公里開車所需時間，換句話來說，這可算是一個「塞車排行榜」。

打工仔返工最怕就是塞車，怕上班遲到外，更不想浪費太多時間在交通上。最近，外國有公司公布了一個交通指數排行榜，當中更提到全球哪一個地方行車速度最慢，平均每10公里開車所需時間，換句話來說，這可算是「塞車排行榜」。看完這個排行榜，發現泰國曼谷竟然50名以外，香港更是排在百名之外，到底哪一個地方是最塞車呢？

示意圖(圖片來源：UNSPLASH)

若果有重要的事，剛好碰上塞車，真的相當困擾。而說到香港最塞車地區，應該非觀塘莫屬，在觀塘上下班真的要預多一點時間，免得「遲大到」。最近，一間地圖、導航和GPS設備的荷蘭公司Tom Tom公布了最新的全球交通指數，當中包括了平均每10公里行車所需時間、每年行車高峰時間、高峰時間平均車速等，換句話來說，這是一個「全球城市塞車排行榜」。今次排名包括了389個城市，當中香港竟然排在百名之外！

全球城市塞車排行榜

1. 倫敦

2. 印度班加羅爾

3. 都柏林

4. 札幌

5. 米蘭

6. 印度浦那

7. 羅馬尼亞布加勒斯特

8. 秘魯利馬

9. 馬尼拉

10. 哥倫比亞波哥大

第一名是倫敦，這是全球行車最慢的城市，平均每10公里開車要花上36分20秒，在交通高峰時間平均車速只有每小時14公里。而第二名的印度班加羅爾及第三名的都柏林分別平均每10公里行車時間為29分10秒及28分30秒。

示意圖(圖片來源：UNSPLASH)

曾去曼谷旅遊的朋友，應該都知道它的塞車情況非常嚴重，但在今次的排行榜中，曼谷只排57，平均每10公里行車時間為20分40秒。但不少亞洲城市比曼谷的排名還要前，包括：第17位的台中、第20位的名古屋、第21位的高雄、第22位的東京、第29位的雅加達等等。大家又覺得這些城市塞不塞車呢？行車速度如何呢？

最後，當然要看看香港的名次，在今次的排行榜，香港排第126，平均每10公里行車時間為16分30秒，在交通高峰時間平均車速為每小時33公里。