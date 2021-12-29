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29/12/2021

《Online有話兒》連登契媽不停沽特斯拉，今年ARK輸幾多?

#理財 #Online有話兒 #特斯拉 #連登契媽 #Cathie Wood
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　　明明都係Friend底，點解要分手？講緊係有「連登契媽」之稱嘅Cathie wood不停沽售特斯拉股份，而今年契媽旗下Ark Investment嘅ETF竟然跑輸道指，究竟契媽點做到係美股大升期間而輸錢呢？而契媽更放下狠話，話自己隻基金為來五年複合增長率將達四成，係真唔係啊？

 

　

 

契媽不停沽特斯拉，稱係正常操作

 

　　其實契媽同特斯拉創辦人馬斯克明明都理念相同，點解契媽要連番沽出特斯拉股份呢？最新消息係契媽旗下幾隻ETF合共沽出56295股特斯拉，價值約6160萬美元，自九月開始，三隻ETF合共出售236萬股特斯拉，目前仍持有約198萬股。契媽就話拋售特斯拉而兌換利潤，用於購買其他股票，並指呢個係正常投資組合管理。

 

　　係咪正常操作我就唔知啦，不過契媽咁做係咪已經睇淡電動車發展呢？雖然特斯拉貴為電動車界龍頭，但好多油車大廠已經睇到電動車商機，所以已經落力著手搞開發，雖然呢排特斯拉已經再度破頂，但分析指公司股價已經脫離正常估值範圍，公司盈利未必再能支持股價發展。

 

ARKK今年跌兩成三，美股今年走勢強勁

 

 （SHUTTERSTOCK圖片)

 

　　稱得上「契媽」，梗係有佢過人之處，皆因去年Ark Investment旗下隻ARKK ETF走勢強勁，有成150%升幅，不過今年就慘啦，截至昨日收報95.63美元，下跌1.83%，今年以來跌超過23%，同去年表現形成鮮明對比，亦都係基金成立以來最差表現嘅一年，有部分原因，係因為隻ETF曾經買入過部分中概股，當時契媽以為自己執平貨，點知最後都係損手爛腳。

 

　　咁今年美股表現如何呢？道指今年全年大漲約一成八，納指升約兩成三，標指更飆兩成七，三大指數都係今年內不停破頂。雖然有人話過美股已經係歷史高位，已經預備要大跌，但未發生的事依然未發生，就算聯儲局吹緊風收水，美股好似都依然不動如山，唔通真係咁硬淨？

 

基金大跌契媽護航，稱現時進入「深度價值區域」

 

  （SHUTTERSTOCK圖片)

 

　　對於自己隻基金下跌，Cathie wood表示，目前自己隻基金已經進入「深度價值 (Deep Value) 區域」，目前公司係調整期間，利用股份波動率，將資金集中係信心最大嘅股份之上。佢更指出，要判斷一隻ETF好唔好，應該係要觀察其長期表現，並指出以自己目前個投資策略，未來五年將會交出一個三至四成嘅複合年增長率，係真唔係啊？

 

　　不過，契媽又認為，目前留意到通脹預期正在放緩，以及大宗商品價格普遍下跌，未來一年金融市場和經濟面臨嘅最大風險係通縮，而唔係通脹，並預計未來一年美國經濟增長會低過預期好多。至於大家信唔信佢就不得而知啦，不過契媽眼光獨到係真嘅，皆因佢買嘅比特幣同特斯拉，後來都有百倍增長，所以「契媽講話你要聽」啦！

 

撰文：李皆穎

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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