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02/12/2022

金錢世界的馬太效應

#馬太效應 #貧富懸殊 #財富累積
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　為甚麼任何社會都是貧者愈貧，富者愈富？不管美國，還是中國；不管是資本主義、還是有中國特色的社會主義，沒一例外！

 

　　有錢人除了有錢，最重要是賺錢機會多的是；窮人即使碰上賺錢機會，也沒有錢。　　

 

　　馬太效應，聖經裏有一則寓言。話說國王遠行前，給3個僕人每人一百銀子，叫他們去做生意，等他回來時再見。

 

　　國王回來後，第一個僕人說主人給的一百銀子，我賺了一千銀子，於是，國王獎勵他一萬銀子；第二個僕人說主人給的一百銀子，我賺了五百銀子，於是，國王獎勵他五千銀子。

 

　　第三個僕人説主人給的一百銀子，怕它丟失，埋在家中地下，現在給回主人，國王不但不獎勵，還命令將那一百銀子賞給第一個僕人，說：「凡是少的，就連他所有的，也要奪過來。凡是多的，還要給他，叫他多多益善。」

 

　　就是這幾句「凡是少的，就連他所有的，也要奪過來。凡是多的，還要給他，叫他多多益善。」讓我們見識到甚麼叫做「富貴逼人來」和「愈窮愈見鬼」了。

 

（iStock）

 

　　1968年，美國科學史學者Robert K. Merton以這個寓言，用以形容一些社會現象，例如相對於那些不知名研究人員，聲名昭卓的科學家得到更多的名望；即使他們成就相若，但在同一項目上，掌聲和名譽都是給予那個已出名的科學家。

 

　　由此，他得出「馬太效應」結論：任何個體、群體或地區，在某一個方面（如金錢、名譽、地位等）獲得成功或進步，就會積累優勢，就會吸引更多機會，從而取得更大成功或進步。

 

　　之後，經濟學界亦以此反映贏家通吃的經濟學中收入分配不公的現象。其實，從八卦新聞經常看到甚麼人紅到發紫和愈霉愈黑，就是馬太效應的結果。

 

　　我們在辦公室或在生活上何嘗不是都遇到這情況，強者不一定真的最強，弱者也未必是最弱，但結果卻肯定是強者愈強、弱者愈弱。在金錢世界中尤甚，因為金錢的累積性令貧者愈貧，富者愈富。

 

　　有一個真實例子，兩個大學同學A和B，讀同一科，畢業後也是教書，起薪點一樣。兩人的支出亦差不多，家用、租金、交通、飲食、交稅等亦差不多，大家都所餘無幾。A教書認真盡責，有幽默感，亦受學生歡迎，但B唯唯諾諾，對校長唯命是從，工作5年便升做主任，兼做管理，人工差不多翻倍。

 

　　他們的生活也因為加了人工而改善，但A每年只加一個加薪點，他維持生活後，亦只有很少盈餘；B人工翻倍，追求生活質素提高，家用、租金、交通、飲食、交稅等亦多了，卻肯定不用翻倍，於是他盈餘開始變豐。

 

　　又過了5年，A得了幾年最佳教學獎，教出來的學生考入大學比率高，甚受學生喜愛。B因為工作賣力，再升做副校長，此時，他的人工比A差不多高出一倍。A的人工只比10年前開始時多10個薪級點，而B已經多了22薪級點。

 

　　B可以負擔的房屋呎數已經過千，而B仍住在600呎地方；B換了幾次車，已經開Benz 5系，A仍是10年前的Corolla。

 

　　又5年，A已經是會考班資深老師，差不多到了薪級點最頂了；B則去了辦學團體另一學校任職校長，工資已經比A高出一倍。更重要是B的累積更多，尤其是教師公積金。每個教師都供5%，政府在教師頭5年也供5%；之後踏入6-10年，教師仍供5%，政府則供10%；踏入11-15年，教師仍供5%，政府則供15%；踏入16年或以後，教師仍供5%，政府則供20%。

 

　　簡單的說每人每年人工多了政府20%，看似一樣，但銀碼不同，A人工一直比B少，直至最後是一倍，那麼得到政府的20%卻有很大差異，何況還有每年不少於5%的回報。

 

　　35年後大家都退休了，A的退休金是500萬，而B是1300萬。亦因為一直有了累積，B在投資時可動用資金多了，投資的機會亦多了，能夠承擔的風險和損失相對上亦都少了。

 

　　即使兩個條件相若的人，起點一樣，工作一樣，A雖不能說是貧者，但和B比較，卻也看出差異很大。累積是最重要原因，金錢可以累積，資源可以累積，人脈可以累積，累積愈多，時間愈長，結果就是貧者愈貧，富者愈富。

 

　　「凡是少的，就連他所有的，也要奪過來。凡是多的，還要給他，叫他多多益善。」我並不同意，以為宗教應該追求平等，但問題不在於我同意否，這是事實，又十分現實。

 

 

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