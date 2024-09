國寶級文物驚現美國西岸拍場，背後有甚麼不為人知的内幕？

金洲拍賣公司為了取信於潛在買家,提供一份所謂《檢測報告》Examination Test Report。這份報告究竟說甚麽?其他不用看,我只是看這幾個英文字:“Purported age: Eastern Han Dynasty ca, 50CE” 「據稱出自東漢」。據何人所稱?當然是收藏家夫婦,亦即是賣方Patrick And Linda Dunnigan,因為《檢測報告》完成於2013年。「據稱年代」和「證實年代」(Purported age and confirmed age)之不同,直接影響拍品的真實性。換句話說,檢測機構並沒有在《檢測報告》確認拍品出自東漢年代,金洲拍賣公司提供這樣的一份《檢測報告》,無疑是搬石頭砸自己的腳!大象視界為金洲拍賣公司和拍品敲邊鼓,指「本件金縷玉衣為海外知名藏家舊藏,在上世紀八、九十年代就有權威出版記錄,同時帶有權威學術機構的檢測報告。」豈不是惹來嘲笑?

中國文史哲學士,收藏家,古董商,英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員,足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問,對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源,現時為多個國內外私人收藏機構顧問,以及《古玩裏的金錢世界》作者。