情人節特別分享：「星座壞朋友」Admin登場！分析12星座戀愛觀，哪些星座最合拍？哪些星座專出渣女渣男？

Fifty Shades of Love節目每集都會以Chat Chit或訪談形式，邀請不同的嘉賓，和大家討論不同的大熱兩性關係話。



情人節快樂！今年情人節要工作，晚市又禁堂食，浪漫節日未免失色了點。今集Fifty Shades Of Love開心請來星座社交專頁「星座壞朋友」，其中一位版主Mickie，一起討論十二星座的戀愛特質，看看是否講中你和愛侶要害？還會討論一下哪些星座最易出渣女渣男！究竟哪些星座配對是Perfect Match？快與男 / 女朋友一齊睇！

延伸閱讀：告別渣男、保持初心！看盡愛情荒謬事，新的一年，你有甚麼愛情願望？

延伸閱讀：聖誕節、情人節街上戀人一對對，節日是表白好時機，還是分手總要在「這天」？