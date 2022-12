清酒配對秘魯風日本料理！創意吞拿魚鴨肝壽司、元貝海膽脆米壽司、48小時慢煮和牛牛小排，跟純米大吟釀、生原酒完美結合

最近來到一段時間沒有到訪過、主打秘魯日系料理的 ZOKU Restaurant & The Terrace。餐廳位於 The Hari Hong Kong 酒店2樓,主廚 Edwin Guzman 曾經效力於多次在世界50最佳餐廳中名列前茅的南美秘魯日系餐廳 MAIDO,鍊就一身好廚功。認識 Edwin 的地方不是秘魯,亦不是香港,反而是一海之隔的澳門,當時 Edwin 於澳門一間五星級酒店中出任其中一間南美日系餐廳的主廚,因為好味道,但凡到埗濠江,只要有時間,都會訂位吃飯,去得多,便熟絡了。知道 Edwin 來香港掌廚,當然滿心歡喜,是次推出新餐單,用上南九州和沖繩縣的時令食材入饌,一切來得充滿著期待。

You May Also Like