《北京宣言》：巴人的第三條道路

記得我在2002年第一次採訪埃及,在開羅認識《金字塔報》的政治編輯卡勒德,他見我來自香港,就說了一件與中國有關的新聞。他說有一次他隨時任總統穆巴拉克訪問中國,有幸與當時中國國家主席江澤民做了個簡短專訪。當他問到中國在中東衝突的角色時,江澤民立即回應,指中國要集中發展國內經濟,未來10年也無暇照顧阿拉伯兄弟,還表示10年後再談吧!

卡勒德提高嗓門,以開玩笑口吻重複江澤民的正確用詞:「We are too busy with our economy……」我們相視而笑,他問:「是不是太欠缺外交辭令?」這讓他有點兒驚訝,欲言又止,眼神帶點寂寞,他認為中國是唯一可以在中東局勢中制衡美國的大國,希望江澤民能打破這僵局。



結果等了20年,中國因「一帶一路」國策在中東地區積極扮演和平使者的角色,除去年促成伊朗和沙特大和解,最近又邀請巴勒斯坦14派系代表到北京商討大團結的可能性。從激進的伊斯蘭抵抗組織哈馬斯,到走世俗溫和路線的法塔赫,一直互鬥不休,但他們最後都共同簽署《北京宣言》,各派系承諾結束分裂,為民族前途走在一起,共同推動巴勒斯坦國建立的願景,以及解决戰後加沙的管治問題。

在中國牽頭下,巴勒斯坦14派系簽署《北京宣言》,承諾結束分裂。(AP)

在電視新聞上,我看到巴人14派系代表中有「巴勒斯坦全國動力」的穆斯塔法.巴爾古提(Mustafa Barghouti),我在西岸拉姆安拉曾採訪過他,他來自巴人中一個顯赫家族,是一位知名的巴人民間領袖,他的哥哥便是極受巴人歡迎的馬爾萬.巴爾古提(Marwan Barghouti),為爭取巴人人權,曾長期被關在以色列的牢獄中受折磨。

在2005年大選期間,有人提名馬爾萬.巴爾古提參選。大家心裏知道,只要他能參選,便一定勝出,因為他的聲望比阿巴斯還要高。以色列大為緊張,極力反對釋放他。弟弟繼承了哥哥的夢想,參選挑戰阿巴斯,雖最終失敗,但他一直致力擴大巴勒斯坦人的公民社會,成為回應以色列佔領的一種另類和平理性抗爭,讓人看到希望的出口。

我特地跑到拉姆安拉專訪穆斯塔法.巴爾古提(下稱巴爾古提)。巴爾古提本身是一名醫生,之後轉為社會活動家,多年前與已故著名美籍巴勒斯坦學者薩伊德,以及兩位知名巴勒斯坦領袖沙費(Haidar Shafi)和達卡(Ibrahim Dakak)成立了一個民間組織「巴勒斯坦全國動力(Palestinian National Initiative)」。

穆斯塔法.巴爾古提從醫生轉為社會活動家,並創立「巴勒斯坦全國動力」。(AP)

該組織是要回應巴勒斯坦人的民主訴求。他們渴望在建國的過程中,可以擴大巴勒斯坦人在當中的民主參與,以推動一個獨立、可行且具代表性、有前景的國家。這國家同時建基於公義、公平、法治的基礎上,可讓巴勒斯坦人有尊嚴地生存。

就第三條道路的發展,我在拉姆安拉特別訪問了巴爾古提。首先我問,他經常談到第三條出路,這是甚麼意思?他指巴人不一定只能在腐敗政權與原教旨主義之間做選擇,他們還可以選擇民主,但不是美式民主,而是從人民草根中自發出來的民主參與,這叫公民社會。在支離破碎的大地上談公民社會,聽似荒謬,但巴爾古提表示這的確有可能。

我好奇問,看到巴勒斯坦人連行動自由都受到限制,那些隔離牆、檢查站,令巴勒斯坦人只能在有限的空間活動,你要如何擴大他們的民主參與?

以色列在巴勒斯坦地區設置大量檢查站,限制巴人活動。(AP)

巴爾古提認真地告訴我,1987年與2000年的兩次起義,反而幫助了他們慢慢建立起公民社會來。在那兩次起義中,巴勒斯坦人學會如何為了生存而抗爭,如何組織自己和進行動員活動,期間有不少來自世界各地的和平組織前來幫助他們,教曉巴人一種非暴力的手段。

我在以巴地區來回多次,表示也留意到,這實在是十分感人的場面。和平組織人士以非暴力方式為巴勒斯坦人擋炮火,但以色列方面卻指他們為恐怖分子的同情者,不願意見到他們的身影。

巴爾古提嘆息,他指以色列當然不希望他們前來見證在新聞現場所發生的一切,更何況他們對巴人的政策是圍堵與孤立,公民社會就是要打破圍堵與孤立的企圖。他問我有否留意,他們雖然生活在滿目瘡痍的土地上,但非政府組織(NGO)活動非常活躍。

我同意事實的確如此,那他如何評價這些國際NGO前來與巴勒斯坦人合作推動公民社會?

巴爾古提強調,在這些國際NGO當中,有不少是完完全全來自草根階層。他們得以發聲,並通過團結形成一種力量,這正是巴人要學習的。他們來保護巴人,讓巴人有機會在較為有保障的環境中活動,同時認識到非暴力的可能性,這種國際團結運動令人欣喜。現在的巴勒斯坦社會,與過去已經大有不同,過去只能留在家裏的巴勒斯坦婦女,現在也懂得站出來說話。

巴勒斯坦婦女現已不再躲在家中,懂得站出來提出訴求。(AP)

事實上,我也接觸過好幾個婦女團體,例如「國際婦女和平組織」(International Women for Peace),她們吸引了不少巴勒斯坦婦女加入。那麼,我問巴爾古提是否認為這是巴人民主意識的萌芽?

巴氏驕傲地回答我說:「事實上,我們巴勒斯坦人已建立了一個很強的公民社會,堪稱是阿拉伯世界的代表,只不過你們傳媒沒有太多的報道。我深信,朝著這個方向,巴勒斯坦人最終能夠立國,而這個國家必會是一個阿拉伯民主國家的典範。」

這就是巴爾古提這麼多年來一直倡議的第三條道路,可是在戰亂不斷的以巴地區,和平組織的聲音愈來愈微弱,目前公民組織面對炮火,遭到前所未有的挑戰。無論如何,中東地區不少人仍然企圖學會如何組織、動員,以非暴力、理性的手段來發出自己的聲音,爭取他們的政治訴求,並從中認識到擴大公民社會是他們唯一的自救方法,國際社會是否應給予更大的支持?