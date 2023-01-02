大學出現貶值危機！為何愈來愈多僱主寧請高中生而非大學生？大學學制和我們的學習態度出了甚麼事？

這些年來，因為就業市場迅速變化，大學協助學生銜接職場的能力大不如前。如今，氣候、科技、人口、戰爭正在裂解穩定的世界板塊，舊知識已經不管用，學習不是紙上談兵的未來式，而是此刻生存必需。

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我們的大學四年，真的很充實嗎？還是其實大多是在浪費時間，學的東西很符合出社會的需要，還是其實沒甚麼相關性。

到底在大學幾年學了甚麼？除了溝女、炒股、跳街舞，就是知識底蘊、研究能力、批判性思考、團隊合作等等，其實都是年輕人不可抹滅，又難以單靠職場能夠取代的。

校園生活基本上一、兩個學期就體驗完了，但回頭想想，大學超過一半時間都是浪費，孩子浪費珍貴的18-22歲人生，在這樣沒效率的教育計畫上？出了社會才發現需要的知識跟技能根本完全是另一套。

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現今大學培育出來的畢業生，連既有企業的需求都難以滿足，因為大學與企業隸屬於完全兩個不同的體系，治理和管理的方式迥異，大學因為受到政府諸多限制，根本無法跟上企業成長，彷彿是宿命。

隨著知識更迭速度愈來愈快，加上疫情迫使企業快速彈性應變，兩者的差距恐怕愈來愈大。

2022年8月，長期關注教育落差的美國 Temple University 大學校長，Jason Wingard出版了一本新書，名為《The College Devaluation Crisis》（大學貶值危機），書中指出現在有愈來愈多的僱主選擇聘請高中生而非大學生，更重視學生擁有的技能而非文憑。

他在書中呼籲，大學如果要說服學生就讀，同時要說服企業大學生值得聘請，而且大學在不能夠用過時的教育方法和學制，必須靈活及有效地滿足業界對人才的需求。

在美國，傳統的大學（University）是提供專業學術學位的地方，而現在卻有愈來愈多學院（College）出現，他們更關注就業市場的需求，尤其是碩士階段提供聽起來像是相當實用的學位，例如賭場建設管理課程，學院在Degree的階段已經要和賭場合作，提供學生專屬的實習機會。

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如此一來，學生能夠獲得工作經驗，企業也盡早精選人才。年輕人需要多用新工具與創意，關鍵就是終身學習能力。

我們所處的時代，比任何時候都更適合學習，因為所有的資訊和知識，幾乎都能夠瞬間獲得，並且成本低廉。

然而，我們所處的時代，又比任何時候卻更不適合學習，因為豐富且觸手可及的娛樂享受，也讓我們面臨比過去更多的誘惑。

不是離開了大學之後甚麼也不用學，知識全球化的年代，在可見的未來要培養能夠在真實世界迅速應變的人才，

雞蛋，從內打開是生命，從外打開是食物。

我們選擇學習，是因為學習就是我們的內在生命力，決定我們成為甚麼樣的人，擁有怎樣的生命狀態。而學習的能力，也是一種改變生活和境遇的能力。

懷有這種認知的人，不明白知識其實包含兩層意思：知道和見識。很多人讀書停留在知道的層面，而有些人沒讀書卻經歷豐富，形成了見識，自然懂得如何應用。

這樣面對浩如煙海的資訊世界時，才能避免知識焦慮和恐懼。

「會學習」的第一要務，便是知道自己處在學習的哪個階段，然後才是「怎麼學」，如何「選擇方向」。

這是大破大立的時刻，要與時並進，提供學生所需資源，緊貼現實世界，大學應該變成某種樞紐站或者轉運站。

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