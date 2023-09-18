  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
改朝換代Digital
智城物語創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

18/09/2023

創科 | 人在哪裏？騙子一堆！為甚麼香港未能成功發展科創、Web 3？香港哪些地方最不爭氣？

#數碼營銷 #Web 3.0 #Big Data #科創 #創新及科技局 #Web 3 #Digital Transformation #IT #網絡世代 #創科 #線下消費 #工業4.0 #先進製造 #普惠金融 #資料分析 #供應鏈重組 #能源轉型 #Blockchain #加密資本 #加密金融創新 #加密貨幣 #人工智能 #Ai
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　創新及科技局（簡稱創科局；Innovation and Technology Bureau，ITB）是香港特別行政區政府的決策局，成立於2015年。準備了1,000億港元，支持科創產業，養了一班蛋散。

 

 

　　林鄭婦人在搞創科局前和企鵝仔見過面，企鵝仔對香港搞科創表示了擔憂，不是太看好，娥說：香港的地基好，人也很優秀，定可以再創輝煌。

 

　　地基確實很好，但是，8年過去了，人在哪裏？騙子一堆。

 

　　地球太危險了，High Tech High嘢，Low Tech撈嘢，還是穩定的收租、放貴利、迷你倉，燕梳、電訊生意好，再不然不如看看英國寫字樓、水啊，電啊甚麼的，定期穩定收錢。

 

　　人人都知而家係網絡世代，但大部分人都唔肯認認真真去學IT既Hard skill。人人都講AI，講Digital Transformation，講Big Data，講無人車，講Blockchain，Web 3，有邊個肯去畀心機去上堂坐定定學背後既科學原理？

 

　　事實上，面對不確定的未來，產業要跟上最新趨勢，這不只是幫助民眾終身學習，也是產業轉型的一部分，不單要與時並進，還要看見未來的需要。

 

　　21世紀的文盲，不再是唔會寫、唔會讀的人，而是那些不會學習、歸零、再學習的人。學習的能力，是決定未來的關鍵。

 

　　那麼未來到底需要甚麼？人家針對的是普惠金融、資料分析、工業4.0、先進製造、Web 3.0等八大領域，如果今天小朋友細細個睇YouTube，日日睇科技教育，加上班家長自己肯學，肯教仔女，先有可能改變成個風氣。

 

 

　　香港也確實不爭氣。

 

　　很多人不滿香港奇蹟光環消失，不斷亂開藥方，甚麼大笪地夜經濟，妄想可以歪打正著，我們要反思的是「人家能，為甚麼香港不能？」「人家不能的，為甚麼香港看不到？」

 

 

　　截至2023年6月，新加坡已經發了至少18張牌照和許可證給從事加密貨幣和Web3的企業，包括：Coinbase, Crypto.com, Blockchain.com, Revolut, Circle, Genesis, Sparrow, Metacom, Paxos等。

 

　　其實最初，香港在Web 3上的實力並不弱。疫情前，一度被認為是加密金融創新的重要城市。這裏曾成功孕育出FTX、AAX、Amber Group、Crypto.Com、BitMEX等眾多加密行業機構，然而三年疫情以及庸官定下的政策因素，讓大量Web 3創業公司、加密機構、加密資本離開香港，尋求政策更加明朗的城市。

 

 

　　一個明確且具體的監管政策和理念，才是發展Web3的關鍵。

 

　　以破產的FTX為例，儘管其剛在2022年11月破產，但它仍曾是全球前三的加密交易機構，可以給當地帶來足夠多的就業、消費和企業投資。

 

 

　　2019年誕生之初，FTX便將總部設立在香港，經過三年的發展，估值達到320億美元，在美國、歐洲等多個地區設立子公司，被Forbes評為2022年最有價值的美國私有金融科技公司第3名。

 

　　香港有很多聰明的腦袋，走得更快，也代表需要承受更強的監管壓力和更高的金融風險。這是作為頭幾名吃螃蟹的人，需要承擔的代價。

 

　　現在是一個一個死在路上，劣幣驅逐良幣。

 

　　今年或許是東南亞乃至全球市場承前啟後的一年。在裁員潮、供應鏈重組導致科技行業人員大遷徙後，東南亞又迎來線下消費和能源轉型的新增量。

 

 

　　機會不會消失，而是在不停地轉移。

 

　　所有的學習，都是為了讓自己安然邁進下一個階段的人生。拋開功利和職場，回到人的一生，你我不就是一堂學習的旅程？

 

　　呱呱落地，學會行走；談戀愛，學會和另一半相處；結咗婚，學會守住一生的承諾，學習變老，學習變廢，學習面對死亡，阿們。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應

更多改朝換代Digital文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #Web 3.0 #Big Data #科創 #創新及科技局 #Web 3 #Digital Transformation #IT #網絡世代 #創科 #線下消費 #工業4.0 #先進製造 #普惠金融 #資料分析 #供應鏈重組 #能源轉型 #Blockchain #加密資本 #加密金融創新 #加密貨幣 #人工智能 #Ai

更多數碼新秩序文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk