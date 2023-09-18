創科 | 人在哪裏？騙子一堆！為甚麼香港未能成功發展科創、Web 3？香港哪些地方最不爭氣？

創新及科技局（簡稱創科局；Innovation and Technology Bureau，ITB）是香港特別行政區政府的決策局，成立於2015年。準備了1,000億港元，支持科創產業，養了一班蛋散。

林鄭婦人在搞創科局前和企鵝仔見過面，企鵝仔對香港搞科創表示了擔憂，不是太看好，娥說：香港的地基好，人也很優秀，定可以再創輝煌。

地基確實很好，但是，8年過去了，人在哪裏？騙子一堆。

地球太危險了，High Tech High嘢，Low Tech撈嘢，還是穩定的收租、放貴利、迷你倉，燕梳、電訊生意好，再不然不如看看英國寫字樓、水啊，電啊甚麼的，定期穩定收錢。

人人都知而家係網絡世代，但大部分人都唔肯認認真真去學IT既Hard skill。人人都講AI，講Digital Transformation，講Big Data，講無人車，講Blockchain，Web 3，有邊個肯去畀心機去上堂坐定定學背後既科學原理？

事實上，面對不確定的未來，產業要跟上最新趨勢，這不只是幫助民眾終身學習，也是產業轉型的一部分，不單要與時並進，還要看見未來的需要。

21世紀的文盲，不再是唔會寫、唔會讀的人，而是那些不會學習、歸零、再學習的人。學習的能力，是決定未來的關鍵。

那麼未來到底需要甚麼？人家針對的是普惠金融、資料分析、工業4.0、先進製造、Web 3.0等八大領域，如果今天小朋友細細個睇YouTube，日日睇科技教育，加上班家長自己肯學，肯教仔女，先有可能改變成個風氣。

香港也確實不爭氣。

很多人不滿香港奇蹟光環消失，不斷亂開藥方，甚麼大笪地夜經濟，妄想可以歪打正著，我們要反思的是「人家能，為甚麼香港不能？」「人家不能的，為甚麼香港看不到？」

截至2023年6月，新加坡已經發了至少18張牌照和許可證給從事加密貨幣和Web3的企業，包括：Coinbase, Crypto.com, Blockchain.com, Revolut, Circle, Genesis, Sparrow, Metacom, Paxos等。

其實最初，香港在Web 3上的實力並不弱。疫情前，一度被認為是加密金融創新的重要城市。這裏曾成功孕育出FTX、AAX、Amber Group、Crypto.Com、BitMEX等眾多加密行業機構，然而三年疫情以及庸官定下的政策因素，讓大量Web 3創業公司、加密機構、加密資本離開香港，尋求政策更加明朗的城市。

一個明確且具體的監管政策和理念，才是發展Web3的關鍵。

以破產的FTX為例，儘管其剛在2022年11月破產，但它仍曾是全球前三的加密交易機構，可以給當地帶來足夠多的就業、消費和企業投資。

2019年誕生之初，FTX便將總部設立在香港，經過三年的發展，估值達到320億美元，在美國、歐洲等多個地區設立子公司，被Forbes評為2022年最有價值的美國私有金融科技公司第3名。

香港有很多聰明的腦袋，走得更快，也代表需要承受更強的監管壓力和更高的金融風險。這是作為頭幾名吃螃蟹的人，需要承擔的代價。

現在是一個一個死在路上，劣幣驅逐良幣。

今年或許是東南亞乃至全球市場承前啟後的一年。在裁員潮、供應鏈重組導致科技行業人員大遷徙後，東南亞又迎來線下消費和能源轉型的新增量。

機會不會消失，而是在不停地轉移。

所有的學習，都是為了讓自己安然邁進下一個階段的人生。拋開功利和職場，回到人的一生，你我不就是一堂學習的旅程？

呱呱落地，學會行走；談戀愛，學會和另一半相處；結咗婚，學會守住一生的承諾，學習變老，學習變廢，學習面對死亡，阿們。