全球暖化 | 逆轉地球持續升溫可做甚麼？將北部都會區視為實踐保育與發展重要試點，展現智慧城市優勢

全球領袖於2015年在法國巴黎一致認同，全球氣溫不能比工業革命前水平高出攝氏1.5度，但目前看來這已是無可避免，只屬時間問題。科學家表示，這種情況在2023至2027年發生的可能性為66%，去年的厄爾尼諾現象已預示天氣將更酷熱。

究竟全球氣溫在2024年超過工業革命前水平攝氏1.5度會怎樣？科學家指出，這將不利農作物產量，令通脹升溫；悶熱天氣也可能令消費者更不願外出，只「宅」在家，消費品製造商面臨降價壓力；運輸物流和建築方面，工人效率也受到影響，這些種種不但會影響民生，更會直接衝擊全球經濟。

有見及此，全球正積極探討逆轉方案，減用化石燃料是其中一項。但英國《經濟學人》發表對2024年的預測，指儘管可再生能源使用量將增長11%，創下歷史新高，化石燃料依然佔高達八成的能源需求，而石油消耗量亦隨經濟復甦增加，當中以亞洲尤甚。預計這些燃料產生的碳排放量將較1990年增加70%，與零碳目標背道而馳。另一方面，氣候變化本身造成乾旱，令水力發電難以增產。

Esri總裁及聯合創辦人Jack Dangermond指出，氣候變化、糧食短缺一如人口老化等問題，既是世界性，也屬跨學科。如果我們以單一學科的處理方法應對這些挑戰，肯定事倍功半，因此需要協調社會各個層面，一起權衡取捨，對解決方案達成共識。

前提是有可助溝通的共同語言，而地理空間智慧或地理資訊系統（GIS）便是有效的溝通工具。藉著地圖和數據資訊圖像化的特點，好使大眾全面理解問題，然後作出更好的決策。特別是全球城市化，當中建築物的排放已成眾矢之的。因此，我們必須在城市持續發展中著力減少碳排。如在謀劃新發展區域或填海造地時，便要致力以創新科技令工程由規劃、執行到管理，精準無誤，同時確保對環境尤其生物多樣性的影響減至最低。

國家主席習近平曾多番強調要保護生物多樣性，「從保護自然中尋找發展機遇」，以「彰顯人與自然和諧共生的中國智慧」。因此，我們發展北部都會區時，除要顧及經濟和創新外，還要對自然保育深切考慮。然而，去年10月底公布的《北部都會區行動綱領》中，只提可能設立兩個濕地保育公園，比兩年前政府首次公布的6個保育區，不見了4個，令人既疑惑又憂慮。

要守護生物多樣性，我們先要為北都建立一個全面的生物多樣性資料庫，包括候鳥數目和品種。同時，資料庫必須在大規模發展之前完成，這樣以後才有基礎可以對比建設前後的分別，令保育工作成效更清晰。同時，當局也需設立圖像化的關鍵績效指標（KPI）儀表板，可供對比不同方案的保育成果，以減少大眾的誤會，並促進溝通。

其實，政府應視北部都會區為實踐保育與發展並行的重要試點，這樣不但可讓城市可持續發展，還能彰顯我們智慧城市的優勢。