上機前Chill！機場全新天際酒吧登場！270度開揚景觀超IGable、按候機時間揀cocktails！同場加映︰機場打卡影食物贏免費香檳、Tote bag、$2,000現金券

夏天就是旅行的季節!大家在機場 check-in 後,不是去餐廳覓食,就直接坐在閘口等待登機,而最近開幕的機場天際走廊就有間全新天際酒吧及餐廰 Intervals,大家可以候機時間選擇不同雞尾酒組合,而且這裏的視野不輸會員限定的機場貴賓室(lounge),歎住 cocktail 看飛機升降,chill 到極,下次上機前一定要前來朝聖一下。另外機場也推出 #TasteTheSky 挑戰,只要拍下機場美食連靚景的創意打卡相,即獲指定餐廳的餐飲優惠,甚至可贏走 $2,000 大獎!

Intervals 位於天際走廊,可以 270 度欣賞停機坪美景,視野絕對比得上機場貴賓室。

位於天際走廊的天際酒吧 Intervals 剛在 6 月開幕,最大亮點是以點與點之間的時間距離(Intervals of time)概念設計 menu,大家可以按照自己的候機時間揀選心水「Flight of cocktails」迷你雞尾酒組合。若時間不多,首推需時最短的「黃昏至黎明」雞尾酒之旅, 15 分鐘便可一次過嘗到以龍舌酒、洋甘菊呍呢拿茶、白苦艾酒、有汽酒及 Mezcal 製成的 To Dream,以及混合乾邑、咖啡利口酒和榛子香精的 To Wake。要是時間充裕,不能不試 45 分鐘的「100歲人生」,以燒酎、龍舌蘭、琴酒等炮製 6 款雞尾酒,等大家帶住微醺上飛機,好好放鬆心情。

Born

Ripen

雞尾酒以外,Intervals 也供應西班牙傳統小吃 pincho,不過在麵包片上加入不同國家的菜式,不限於西班牙小吃,當中包括港式大蝦多士、無花果和羊奶芝士及三文魚配魚子醬等。最抵讚是這天際酒吧深明機場人來人往,未必每位旅人也能坐下來慢慢體驗,於是推出外賣裝的雞尾酒和 pincho,方便大家帶到機上享用。

INTERVALS 天際酒吧及餐廳

地址︰離港層 L9 天際走廊(禁區)

電話︰6706 8075

營業時間︰10am-9pm

網址︰www.intervalsbar.com/

