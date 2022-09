9月片單｜6大Disney+、Netflix必煲之選！真人版《木偶奇遇記》、劉在錫X李光洙新韓綜、真實改編《泰國洞穴救援事件簿》

踏入9月了,即將迎接中秋長假期,沒料到又有機會重回留家抗疫的日子……說到留家抗疫,相信大家的指定動作就是煲劇、煲劇和煲劇!值得慶幸的是,今個9月Disney+和Netflix有不少多元化的節目,好像是真人版動畫、全新韓國綜藝節目、傳奇電影等等,套套都十分吸引,即睇有邊一套合你心水啦!



【9月片單|Disney +】木偶奇遇記(真人版)︰金像影帝、導演!多首經典歌!



最近愈來愈多動畫改編成真人版電影,勾起不少人的兒時回憶!繼《美女與野獸》、《阿拉丁》之後,Disney+ 在今個9月就會上映木偶奇遇記(真人版)電影!這套電影講述小木偶皮諾丘變成人類的神奇經歷,製作班底和演員非常厲害,由金像導演Robert Zemeckis執導,而金像影帝Tom Hanks就飾演木匠蓋比特、天才童星Benjamin Evan Ainsworth聲演小木偶皮諾丘,還有金像提名Cynthia Erivo出演藍仙女!



「When you wish upon a star. Makes no difference who you are. Anything your heart desires. Will come to you」大家記得這首歌嗎?《When You Wish Upon The Star》是《木偶奇遇記》的名曲之外,更是迪士尼世界的經典樂章,每次歌曲響起,我都會聯想起故事的情節,聽講真人版會有多首經典樂章及全新歌曲,包大家聽到「起雞皮」!不知道長大後再重溫這個經典作會有甚麼不同的感受呢?



即睇預告片︰







播映日期︰9月8日

播映平台︰Disney +



【9月片單|Disney+】《韓星地帶:求生大作戰》︰劉在錫、李光洙合體!



相信大家都留意到,Disney+的節目愈來愈多元化,不再只有公主和王子!除了韓劇之外,全新韓國綜藝節目《韓星地帶:求生大作戰》亦會在9月播出!這個新韓綜由「國民MC」劉在錫、「亞洲王子」李光洙繼《Running Man》後再度合作,再加入少女時代的Yuri,相信大家一定睇到笑爆嘴!



(圖片由Disney+提供)



節目共有一連8集,3位主持人需要進入8個千奇百趣的處境,在4小時內完成所有被指派的任務,例如要合力應付喪屍、綜藝節目經常使用的強力膠水、高難度謎題等,不知道這個節目會不會都出現互相戲弄、「爾如我詐」的畫面呢?單是看預告片,已經聽到他們的尖叫聲和互相打鬧的場面,好期待!



(截圖至預告片)



即睇預告片︰







播映日期︰9月8日

播映平台︰Disney+



