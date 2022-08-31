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31/08/2022

9月片單｜6大Disney+、Netflix必煲之選！真人版《木偶奇遇記》、劉在錫X李光洙新韓綜、真實改編《泰國洞穴救援事件簿》

#9月片單2022 #Disney+ #Netflix #木偶奇遇記 #韓星地帶 #求生大作戰 #因為我們忘記一切 #小女子 #金髮夢露 #泰國洞穴救援事件簿 #9月煲劇
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　踏入9月了，即將迎接中秋長假期，沒料到又有機會重回留家抗疫的日子……說到留家抗疫，相信大家的指定動作就是煲劇、煲劇和煲劇！值得慶幸的是，今個9月Disney+和Netflix有不少多元化的節目，好像是真人版動畫、全新韓國綜藝節目、傳奇電影等等，套套都十分吸引，即睇有邊一套合你心水啦！


【9月片單｜Disney +】木偶奇遇記（真人版）︰金像影帝、導演！多首經典歌！


　　最近愈來愈多動畫改編成真人版電影，勾起不少人的兒時回憶！繼《美女與野獸》、《阿拉丁》之後，Disney+ 在今個9月就會上映木偶奇遇記（真人版）電影！這套電影講述小木偶皮諾丘變成人類的神奇經歷，製作班底和演員非常厲害，由金像導演Robert Zemeckis執導，而金像影帝Tom Hanks就飾演木匠蓋比特、天才童星Benjamin Evan Ainsworth聲演小木偶皮諾丘，還有金像提名Cynthia Erivo出演藍仙女！

 

 


（圖片由Disney+ 提供）

 

　　「When you wish upon a star. Makes no difference who you are. Anything your heart desires. Will come to you」大家記得這首歌嗎？《When You Wish Upon The Star》是《木偶奇遇記》的名曲之外，更是迪士尼世界的經典樂章，每次歌曲響起，我都會聯想起故事的情節，聽講真人版會有多首經典樂章及全新歌曲，包大家聽到「起雞皮」！不知道長大後再重溫這個經典作會有甚麼不同的感受呢？

 


（圖片由Disney+ 提供）


即睇預告片︰



播映日期︰9月8日
播映平台︰Disney +


【9月片單｜Disney+】《韓星地帶：求生大作戰》︰劉在錫、李光洙合體！


　　相信大家都留意到，Disney+的節目愈來愈多元化，不再只有公主和王子！除了韓劇之外，全新韓國綜藝節目《韓星地帶：求生大作戰》亦會在9月播出！這個新韓綜由「國民MC」劉在錫、「亞洲王子」李光洙繼《Running Man》後再度合作，再加入少女時代的Yuri，相信大家一定睇到笑爆嘴！

 


（圖片由Disney+提供）


　　節目共有一連8集，3位主持人需要進入8個千奇百趣的處境，在4小時內完成所有被指派的任務，例如要合力應付喪屍、綜藝節目經常使用的強力膠水、高難度謎題等，不知道這個節目會不會都出現互相戲弄、「爾如我詐」的畫面呢？單是看預告片，已經聽到他們的尖叫聲和互相打鬧的場面，好期待！

 

 


（截圖至預告片）


即睇預告片︰



播映日期︰9月8日
播映平台︰Disney+


下頁繼續睇9月片單推介

 

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