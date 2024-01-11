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11/01/2024

深圳自由行2024｜深圳1月必去新景點打卡推介！最後一周巨型黃鴨 / 地鐵直達8萬平方米新商場 / 鹽田新地標夢幻白色梧桐亭

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Text: Sammy Leung

　　很多港人愛北上，大家是不是很多景點、商場都已經去過。如果開始覺得悶，當然要找最新的景點。今次會介紹這星期深圳必去新景點，除了有新的商場壹方匯，更有新開幕的Costco，如果大家今個星期有空的話，不妨北上看看。

 

深圳新景點│1. 8萬平方米壹方匯開幕！超多美食+花花打卡位

 

　　第一個要介紹的新景點是新商場「壹方匯」，位於深圳南山前海的壹方匯在2023年12月22日開業、2024年1月11日啟幕，面積約8萬平方米，與深圳地鐵5號線桂灣站A2出口連結，所以大家要去的話相當方便，坐地鐵就可以了。先看看Shopping方面，包括了國內、國外的品牌，NIKE、Adidas、華為、G2000等等。飲食方面，壹方匯內有幾十間餐廳，不論中西美食都有，好像是潮汕牛肉鍋店「論牛牛肉火鍋．青梅茶寮」、雞煲店「粵佰家雞煲」、中菜「花悅庭Chef」、法國餐廳「Le Pissenlit」、茶飲店「東方梔子」等等，連港人最愛的西塔老太太、瑞幸咖啡、奈雪的茶都有，大家一定可以選到自己愛吃的美食！

 

 

 

　　在玩樂方面，除了有戲院外，商場因為會推出運動、藝術等活動，所以不時都會有打卡位，最近就有德國前球星高路斯的巨型球衣，商場部份牆壁安裝巨型屏幕，播放著樹林、花海的藝術作品，適合愛打卡的你！

 

 

 

 

壹方匯

地址：南山區聽海大道5059號壹方匯

交通：乘坐地鐵5號線桂灣站A2出口、深圳灣口岸乘坐寶安中心區文旅專線

 

下一頁：1.5萬平方米Costco瘋狂掃貨

 

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