聖誕好去處2024│中環置地中庭變絲帶樂園Ribbon Wonderland 同2.5米高Zimomo打卡 慈善工作坊設計絲帶禮品

今年聖誕節,各個商場的節日裝飾已經準備就緒。置地廣塲與國際知名文化策展人 Sarah Andelman 攜手,舉行「Wrap It Up! A Christmas Atelier at LANDMARK」。 Sarah Andelman 作為巴黎概念店 Colette 以及 Just An Idea 的靈魂人物,這次,她與置地廣塲聯同10位國際級藝術家,包括 Ceizer、陳粉丸(Fenwan Chen)、Forlee Bean、FriendsWithYou、Gabriela Noelle、龍家昇(Kasing Lung)、Katerina Jebb、Mr.A、Nina Chanel Abney 和 Ribbonesia,將現場佈置成繽紛遊樂場。

展覽位於中環置地廣場中庭,於日前舉行了揭幕活動並已正式讓公眾親身體驗。這次展覽融合實體與數碼元素,打造了12個台上互動體驗,以及6個台下體驗。中庭的舞台上設有多個以絲帶主題遊戲及互動裝置:可設計及打印個人專屬絲帶,亦可以設計個人風格明信片,送給摯愛親朋。還有預約日本絲帶工藝大師 Ribbonesia 工作坊,成功預約的客人,可在特製的絲帶飾品上增添個人風格,製作獨一無二的禮物。

台上台下都是打卡熱點,現場以絲帶、糖果和禮物為主題的現場,還有龍家昇(Kasing Lung)設計的2.5 米高的巨型 Zimomo公仔,活動當日已經吸引不少大人、小朋友排隊打卡。還有The Beauty Spot 的巨型粉紅氣墊粉餅、夢幻絲帶鞦韆等。

現場還設有限量收藏品作慈善義賣,置地廣塲與國際知名藝術家聯合推出一系列限量收藏品,當中有Ribbonesia 手工精製的五款聖誕絲帶飾品、香港藝術家 Forlee Bean 設計的多款 Catsk8 聖誕系列收藏品,以及置地廣塲主題特別版 CASETiFY 手機殼。之後還會推出的特別版 Zimomo 收藏品!

與此同時,置地廣場與香港置地文華東方酒店合作推出期間限定的節日餅店,米芝蓮餐廳 Amber 的大廚 Richard Ekkebus 跟日本人氣時尚品牌 Sacai 跨界合作,聯名推出每日限定的特色蛋糕「sacai THE cake by Richard Ekkebus」。

相關慈善義賣、節日餅店、禮物包裝服務,以及聖誕慈善攤位的收益,將在扣除營運成本後,通過「置地公司家基金」用於幫助置地廣場指定本地慈善機構,受惠機構包括:「香港明愛」、「香港基督教服務處」、「要有光」和「願望成真基金會」。

「 Wrap It Up!A Christmas Atelier at LANDMARK curated by Sarah Andelman」活動詳情:

日期:2024 年 11 月 21 日至 2025 年 1 月 1 日

開放時間:上午 10 時 30 分 至 下午 7 時 30 分

地點:中環置地廣場中庭地下



