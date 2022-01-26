否認秘戀蟲草大王一年 李佳芯決絕︰無任何發展空間

【晴報專訊】女神李佳芯昨日被爆與「蟲草大王」陳恩德（Mark）暗撻一年，更流出多張二人撑枱腳食燒鵝髀，以及在男方豪宅享受人造雪景的合照。昨午Ali回應本報時堅拒認愛，狠狠地劃清界綫：「從沒有發展過任何關係。」

Ali去年10月被拍得與「蟲草大王」Mark密會，女神疑似「出pool」，但她否認拍拖。昨日有報道指，有自稱Ali的好姊妹提供多張照片，包括Mark以「男友視角」拍攝Ali的素顏靚相。有指二人除了拍拖歎燒鵝髀，男方更設計「心」字圖案的鑽石心口針送給Ali作訂情信物。此外，前年12月Mark於豪宅內準備了人造雪景，二人的浪漫合照亦曝光。報道指二人已秘撻一年，更指Ali和Mark約會時，尚未跟陳炳銓分手，惹來劈腿之嫌。昨日她回覆本報時矢口否認︰「真係需要認真澄清，因為真係無咁嘅事。」

Ali前年聖誕於Mark家中拍下雪景相，兩個月後才於IG上載照片。

Mark（左一）上月曾與米雪（右二）等藝人亮相工展會。（FB圖片）

避談私人合照流出

Ali表示，她於前年八月中由同事介紹認識Mark，「第一次跟對方及其員工見面是其位於銅鑼灣的工作室，經過幾次會談後因未能達到共識而沒有繼續洽談。」她指雙方其後再洽談其他工作計劃，但最終擱置。Ali表示︰「本人的確有就以上計劃與陳生到過餐廳及其工作室會面，但僅此而已。」Ali指去年尾因微電影計劃，再跟Mark電話聯絡，並於去年10月於酒店中菜廳見面商討電影細節；但因後來出現不實報道，為免再惹誤會，已再無跟對方見面。Ali最後澄清︰「本人由前年認識陳生到現在，每次只限於工作洽談，從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間。」至於為何流出私人合照及劈腿傳聞，她則強調無補充。

Ali日前被指拍劇遲到，果然人紅是非多。（IG圖片）