TVB台慶 | 李佳芯台慶遭內地平台打格！與TVB仍有長約？樂易玲哽咽回應：我哋唔會嘥咗佢

無綫今日（21日）舉行《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2023》，向229位無綫職藝員頒奬以作答謝，高層樂易玲與吳幸美齊齊拎20年金牌，二人受訪時都感性落淚。談到李佳芯（Ali）被投閒置散，在台慶當晚更慘被打格，樂小姐指Ali仍有很長合約，她會想辦法令Ali有更多機會。

幸美與樂小姐齊齊獲20年金牌。

13年回巢的蔡國慶拎十年牌。

樂小姐、監製文偉鴻、還有藝員吳幸美、蔡國慶、張彥博、焦浩軒、張㬢雯、季蘋蘋、劉佩玥、劉温馨、彭廸安、潘志文、蔡思貝、譚凱琪等，今日齊齊領獎。今日正日生日的姚子羚，特地從深圳劇組趕回電視城出席活動，急趕得只能以運動裝現身。現場的職藝員為子羚送上生日歌，令她感動不已。

樂小姐笑言起初以為自己來頒獎，誰知自己有份。她突然感性哽咽眼濕濕，大讚同事們用心工作，熱愛公司，又讚藝員們個個「頂呱呱」：「有時『加監（加簽合約）』，一拎過去，佢哋睇都唔睇（就簽約），大家並肩作戰。」

問樂小姐可有安慰李佳芯（Ali）？她說：「我諗好多嘢佢（Ali）都會明白，佢知我哋好錫佢。其實我約咗佢過幾日坐低傾下偈、食下飯，不過佢同屋企人去旅行，等佢返嚟慢慢傾。佢係個好好嘅藝人，真係好好，我會盡量想辦法，繼續同佢有多啲合作機會。佢仲有好耐合約喺度，我地唔會嘥咗佢。」

幸美拎20年金牌。

幸美好感動。

幸美自言做每件事都全力以赴。

同場的吳幸美笑言自己是在TVB溫室長大的BB：「我誤打誤撞入行，我入行嘅信念，係咩工作都全力以赴。我覺得自己最大優點係勤力，起步冇其他人咁快，拍戲做配角，主持方面由最低做起，自己寫稿、做外訪記者，一步步累積經驗，20年後嘅今日實現咗自己夢想。」幸美感性爆喊說：「唔知自己做得好唔好，我都全力以赴，盡力做到最好，希望觀眾睇到，拎10年牌時，希望10年後做大騷台慶司儀，今日終於做到，呢個夢工場係實現夢想嘅地方。」