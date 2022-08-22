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22/08/2022

一年辦2大騷 張敬軒預告開會展跨年個唱

#張敬軒 #演唱會
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　　【晴報專訊】張敬軒（軒仔）昨日舉行新碟簽名見面會，吸引大批粉絲到場支持，期間軒仔十分識做，除了大唱金曲，又向粉絲派心心；席間，他更宣布將於聖誕假會展舉行跨年演唱會，非常驚喜。

 

軒仔透露跨年騷的場數很少。

 

　　張敬軒昨日到旺角出席《The Brightest Darkness（SACD）簽唱會》，吸引過千粉絲到場，企滿四層商場，非常熱鬧。軒仔在活動中唱出《一個人的地球》、《懷舊情人》等三首歌，並encore獻唱《重頭開始》。席間，軒仔更宣布將於聖誕舉行跨年side track（非主打歌）演唱會，以及拍攝一套喜劇動作片。

 

粉絲迫爆商場，場面墟冚。

 

　　軒仔表示已有41個月沒有舉行簽唱會，今次得知有fans於凌晨四點到場排隊，故encore報答大家，笑言並非有意做壞規矩。提到今年底舉行的個唱，他透露將在會展舉行︰「開好少場，因為中間仲隔咗個新城頒獎典禮，依家睇緊係咪要share（分享）舞台，細節要再傾，但有咁嘅計劃。（大家又要搶飛？）唔會啦，咁多騷睇，希望大家多多支持，我都未試過一年開兩次騷。」有傳陳奕迅（Eason）亦將於年底開跨年騷？軒仔表示︰「大家工作咁辛苦，又或者因為疫情壓力咁大，適當嘅娛樂都好緊要。只要喺防疫安全嘅情況下，有番演唱會係好事，我都好期待Eason嘅演唱會。」

 

為李啟言打氣

 

　　另外，軒仔在活動上呼籲fans為受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）打氣，他說︰「今日（噚日）睇到新聞，佢爸爸都話有啲進展，雖然比較緩慢，但都係向好嘅。我覺得我哋依家可以做嘅，都係為佢打氣，等佢好好地去面對治療。」問他可有跟阿Mo傾談？軒仔稱︰「未，都唔想打擾佢，但我哋有中間人一直update（更新）佢嘅情況。」

 

轉載自: 晴報

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