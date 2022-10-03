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03/10/2022

遵亡父教誨選擇演戲 區明妙無悔放棄學業

#區明妙
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　　【晴報專訊】年僅21歲的區明妙，已有九年拍戲經驗，由飾演女主角的少年版，到擁有自己專屬的角色，年紀輕輕的妙妙笑言已是幕後人員心目中的「老屎忽」。妙妙在劇集《黯夜守護者》中首度搣甩乖乖女形象，飾演反叛少女，表現亮眼。現實中的她，為了專注幕前工作而放棄學業，她自言全因亡父的教導，才令她選擇走上演戲路。

 

爸爸叫我選擇走一條不會後悔的路，對我來說是當頭棒喝！

 

　　區明妙在《黯》劇飾演反叛的富家女Cindy，援交又吸毒，更間接連累好朋友羅毓儀被姦及遇害身亡。原來試鏡時，妙妙跟羅毓儀對調角色來演，令她成功轉戲路。「第一次飾演反派人物，好好玩好過癮！演乖乖女反而比較難，因為情緒較平穩，很難發揮，做反派就可嘗試很多細微表情。起初擔心角色不討好，觀眾會不喜歡，但想深一層，大家覺得我演得壞，也代表我成功了吧！」

 

妙妙在《黯夜守護者》飾演表面純情的壞學生。（網上截圖）

 

　　妙妙小時候參加家燕媽媽藝術中心的興趣班，12歲開始拍戲，大多扮演女主角的少年版，如《一屋老友記》「二寶」滕麗名、《她她她的少女時代》「迎風」田蕊妮等。「我本來打算努力讀書，後來慢慢愛上演戲，到現在已差不多九年，連工作人員都稱呼我做『老屎忽』！」演戲確實影響了妙妙的DSE成績，雖然區媽媽希望女兒讀大學，但妙妙決定放棄修讀副學士，全心投入演戲，全因亡父的話。「很多人認為讀書最重要，我卻覺得這個年紀是衝刺期！爸爸在我高中時離世，他生前我問過他『將來應該修讀翻譯語言系還是專心拍戲』，爸爸只叫我『選擇走一條不會後悔的路』，對我來說是當頭棒喝！」為了不讓媽媽擔心，孝順的妙妙18歲便經濟獨立，同時努力賺錢養活家人。

 

妙妙一直謹記亡父的叮囑。（受訪者提供）

 

留意網上負評

 

有「港版子瑜」之稱的妙妙偶然性感示人，證明自己「大個女」。（IG圖片）

 

　　妙妙談到欣賞的前輩時滔滔不絕，「我特別欣賞佘詩曼，她可以駕馭任何角色，無論是《使徒行者》的釘姐，或是刁蠻公主，都演得非常出色。另外，我在《她她她的少女時代》中跟田蕊妮對戲，那場戲我根本不用哭，但我看著她的雙眼，我也忍不住真情流露，眼眶全濕！」妙妙放棄學業，難免惹來網民批評，她說︰「網上留言我從頭看到尾！我很想證明給別人看我做得到，證明你們的批評是錯的。不要少看一個人的潛力，我相信只要努力和堅持，一定會有好成果。」

 

轉載自: 晴報

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