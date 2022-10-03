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03/10/2022

黃子華謝票感觸哽咽 鄧麗欣預告票房6千萬曬水著

#飯戲攻心 #黃子華 #鄧麗欣
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 　　【晴報專訊】導演陳詠燊昨日率領《飯戲攻心》一眾主角到戲院謝票，黃子華完成舞台劇後歸隊，同時公布票房已達5,000萬，成績令人鼓舞；子華席上分享時一度感觸哽咽，全場為他打氣，而女主角鄧麗欣（Stephy）則揚言票房衝破6,000萬便曬水著！

 

黃子華重提在戲中與廖子妤母子見面一幕，令他百感交集。

 

　　黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之（Ivana）、陳湛文及導演陳詠燊昨日到圓方戲院謝票，身在外地的林明禎則以視像同步「現身」。現場設有觀眾發問時間，有觀眾問首次出席電影謝票的子華，片中哪一幕最感觸，子華說了幾句便開始哽咽，他表示看到廖子妤穿上旗袍飾演其母親時即場爆喊。說時他多次深呼吸平復心情，並說︰「唔好意思，獻醜喇，本人唔係咁，但一講大佬（戲中角色）就入咗佢個世界。」子華說時感觸落淚，現場觀眾為他加油。

 

子華放聲氣有期拍續集

 

　　對於《飯戲攻心》達5,000萬票房，子華直言是超乎他想像，更希望可以和《明日戰記》一樣打入華語電影票房榜，如能打入頭十位已經非常開心。子華更明言可以拍續集︰「如果導演搞得成，成功率都好大。（你檔期最難度？）唔只我一個，呢套戲六個人都好重要，我就有期嘅。」

 

Stephy本月將踏入39歲，她透露生日節目是謝票。

Stephy早前謝票時，被導演笑她像無着褲一樣，她笑言若票房再報捷，不介意唔著褲示人。（資料圖片）

 

　　本月15日生日Stephy，透露生日會在謝票中度過，生日願望是希望票房衝破6,000萬，更揚言屆時會曬水著慶賀，她表示︰「之前去意大利影咗啲泳衣相，睇下到時候會點啦。」另外，Ivana則希望若拍續集要加入古天樂的戲份，讓她可以從古天樂和陳湛文當中作出選擇。

 

轉載自: 晴報

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