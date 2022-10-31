尾場開騷前突然失聲 蔡一傑飛車入院打開聲針

【晴報專訊】草蜢一連四場《RE︰GRASSHOPPER草蜢演唱會2022》前晚圓滿落幕，三子在尾場更落力載歌載舞，超過100分鐘連場勁歌熱舞，全場high爆。蔡一智在鳴謝時有感而發︰「我哋要多謝師傅梅艷芳，我知佢今晚（前晚）有嚟睇，我哋三個每次開演唱會，都係送畀佢，我哋唔會忘本，一定要做到最好，唔可以失禮師傅。」

草蜢開香檳慶祝完成演唱會。

蔡一傑因擔心失場會令粉絲失望，說時不禁落淚。

至於蔡一傑自爆開騷前突然失聲，他哽咽說︰「剛才黃昏六點左右，我失咗聲，我好驚唱唔到…我即刻打畀醫生，跟住入醫院打針，（聲線）變番嚟見你哋，多謝歌迷畀我嘅力量，多謝你哋一直支持草蜢。」忍不住流下男兒淚的傑仔，最後與哥哥阿智及好拍檔蘇志威合唱《我們》，為演唱會畫上完美句號。昨日，傑仔上載入院時左手「種豆」的相片，並留言︰「在我生命裏做任何事情就是要專業，盡量完美，不可以對支持你嘅人失望。」

蔡一傑前晚開騷前入院打開聲針。（IG圖片）